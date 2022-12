Eine weihnachtliche Eselei

Heiligabend! Ein Tag, dem ich besonders als Kind aus den nahe gelegenen Gründen stets freudig entgegenfieberte. Während viele andere an den Feiertagen jedoch zu Hause schon genug „Theater“ hatten, hieß das für uns kleine Lutheraner in Uelsen die Aufführung des in unzähligen Proben einstudierten Krippenspiels vor der versammelten Gemeinde. Für uns Nachwuchs-Darsteller war das Nachstellen der Geburt Jesu eine große Sache, und so trat ich mit auf – mal als Hirte, mal als Josef.

Ich muss wohl etwas sparsam geschaut haben, als man mir in einem Jahr dann die Rolle des Esels im Stall anbot. Abgesehen von der Verkleidung, der leidlich der Spagat zwischen „albern“ und „niedlich“ gelang, konnte ich mir kaum vorstellen, dass dabei viel Text herumkommen könnte. Doch weit gefehlt: Das Grautier war sogar die Hauptrolle, weil die Geschichte aus seiner Perspektive erzählt werden sollte! Meine Skepsis war unbegründet: Der Applaus in der St.-Jakobus-Kirche auf dem Bookesch hat mir seinerzeit viel Selbstvertrauen gegeben und mit dafür gesorgt, dass ich noch heute gerne auf der Bühne stehe.

Und, weil Weihnachten ist, gibt es natürlich auch eine Moral zu dieser Geschichte: Auch wenn du manchmal denkst, dass du ein Esel bist, bist du fürs Gesamtbild wichtiger, als du vielleicht glaubst. In diesem Sinne: Fröhliche Festtage!