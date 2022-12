Eine Tasse Glück

Ich habe dieses Jahr einen besonderen Adventskalender geschenkt bekommen. Denn hinter den 24 Türchen stecken Teebeutel in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und ich muss zugeben, ich war erst kritisch. Bei Teemischungen bin ich doch etwas festgefahren und vertraue auf Altbewährtes, meist aus Kräutern. Wilde Mischungen mit Namen wie „Kaminabend“, „1001 Nacht“ und „Sternenleuchten“ sagen mir im Geschäft nicht zu.

Doch dieser Tee-Adventskalender hat mich bisher 13 Tage lang nicht enttäuscht. Selbst wenn ich kritisch auf die Beschreibungen wie beispielsweise „Lass dich in zitronige Lüfte erheben“ lugte – den Geschmacksknospen auf der Zunge gefiel es. Also brühe ich jetzt noch elf weitere Male gespannt eine Tasse Tee auf. Wer weiß: Vielleicht bin ich nach Weihnachten auch am Teeregal im Geschäft etwas mutiger.