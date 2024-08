Eine lokale Seite für Kinder: Das gibt es nicht so häufig

Liebe Leserinnen und Leser,

wie immer, und ohne nachzudenken, begrüße ich Sie auch heute unter der gewohnten Anrede zur neuen „Post vom Chefredakteur“. Denn Gott sei Dank sind die Zeiten lange vorbei, in denen die meisten Menschen von dieser Fähigkeit weit entfernt waren: aus Buchstaben Wörter zu bilden, und aus Wörtern möglichst vollständige Sätze zu formen, die andere verstehen. So können wir kommunizieren, wenn ein direktes Gespräch nicht möglich ist. Was für eine Errungenschaft! Ich hoffe, sie bleibt uns erhalten und widersteht dem Kauderwelsch aus Wortbrocken und Emojis auf digitalen Kanälen.

Naturgemäß gehört die Schrift zu den Kernkompetenzen der Medien, seit 150 Jahren bildet sie auch die Geschäftsgrundlage für die Grafschafter Nachrichten und ihre Vorgängerzeitungen. Ich halte sie für bedeutender als jeden anderen Schritt in der Menschheitsgeschichte. Immer noch und mehr denn je, trotz all der leichten Verfügbarkeit von Informationen in Häppchenform, lohnt sich die Mühe, Sprache zu lernen, mit ihr zu wachsen und den persönlichen Horizont zu erweitern. Man kann damit nicht früh genug anfangen, und ich finde, die schwedische Autorin Astrid Lindgren hatte recht, als sie sagte: „Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit.“

Das mögen auch die Erwachsenen

Wir bei den GN laden die jüngsten unserer Leser seit vielen Jahren an jedem Dienstag auf der Kinderseite, die ausschließlich vom Geschehen in der Grafschaft handelt, dazu ein, ein kleines Stück auf dieser Reise mitzugehen. Ein Angebot in dieser Form findet sich nicht häufig auf dem Zeitungsmarkt. Ins Leben gerufen und auf den Weg gebracht von der früheren GN-Redakteurin Marianne Begemann, inzwischen verantwortet vom Teamleiter im Newsroom, Andre Berends, bietet die Kinderseite Woche für Woche spannende Inhalte, die lehrreich sein können. Kindgerechter Journalismus, könnte man sagen, den auch Erwachsene mögen. Vielleicht deshalb, weil wir bei den Inhalten noch mehr Wert auf Verständlichkeit legen als ohnehin.

Kürzlich erreichte uns der Anruf eines Großvaters, der seinem Enkelkind regelmäßig die „Grafschafter Nachricht“ vorliest; eine feste Rubrik, in der wir dem ganz jungen Publikum ein aktuelles Top-Ereignis näher bringen. Ich fand das grundsätzlich erfreulich, allerdings hatte sich der Herr gemeldet, weil er den Inhalt der Kolumne in diesem Fall als ungeeignet ansah. Schade, aber Nachrichten für Kinder sind ein ambitioniertes Unterfangen und manchmal eine Gratwanderung. Zuletzt ging es darin um Wassersportler, die nach sintflutartigen Regenfällen auf der Vechte in Not geraten waren, um „ein Beet an der Hauswand“, also das Klima-Pflanzprojekt der Grafschafter Kreisverwaltung, und um die Frage, warum es am Klausheider Flugplatz „keine Pommes mehr“ gibt.

© Hamel, Sebastian Abenteuer im Maislabyrinth auf einem Bauernhof in Hoogstede: GN-Mitarbeiter Sebastian Hamel war dabei und berichtete (hier) für die Kinderseite. Foto: Hamel

Auch die Hauptartikel in den vergangenen Ausgaben haben hoffentlich die jungen Köpfe erreicht. Eine Geschichte handelt von einem angehenden Wissenschaftler, der das Leben der Stachelschweine im Nordhorner Zoo erforscht (hier), ein anderer Beitrag beschreibt die alte Handwerkskunst des Korbflechtens, wie sie Jutta Exeler in Brandlecht praktiziert und zeigt (hier) – eine klare Absage an Plastikverpackungen, was Kinder angesichts des zunehmenden Umweltbewusstseins durchaus interessieren dürfte. Beeindruckt war ich von dem Beitrag meiner früheren Kollegin Frauke Schulte-Sutrum, die als Autorin weiterhin für die GN tätig ist. Sie hatte sich das schwerste aller Themen vorgenommen, gleichzeitig gewiss eines der wichtigsten: den sexuellen Missbrauch.

Ohne Umweg auf den Punkt

In ihrem Artikel „Gute und schlechte Geheimnisse“ wendet sich die Journalistin aus Ochtrup direkt an die Grafschafter Kinder, kommt ohne jeden Umweg auf den Punkt und nennt beim Namen, was leider viel zu oft verschwiegen oder unter dem Deckel gehalten wird. Ich kann den Beitrag (hier) sehr zur Lektüre empfehlen, der Text erklärt und klärt auf und mag als wichtige Grundlage für Gespräche mit Mädchen und Jungen dienen: So schützt ihr euch vor sexueller Gewalt, so findet ihr Hilfe.

Um keinen falschen Eindruck aufkommen zu lassen: Dieser Ausflug ins bitterernste Fach ist auf der Kinderseite nicht die Regel, die Lektüre soll Freude machen. Zum Gesicht der Seite gehört deshalb stets ein Buch-Tipp aus der Stadtbibliothek Nordhorn, etwa über „Das Leben im alten Ägypten“, ein Bildervergleich, in den die Kollegen der Medienproduktion jeweils sechs Fehler einschmuggeln, und eine Reihe von Witzen, die uns die Kinder zur Veröffentlichung schicken. Beispiel: Was liegt am Strand und redet undeutlich? „Eine Nuschel“. Was liegt am Strand, redet undeutlich und ist erkältet? „Eine Niesnuschel“.

Wer liest, erwirbt Wissen

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, nun zu der Auffassung gelangen, das Heranführen von Kindern an Zeitungsinhalte sei eine frühe Form von Kundenbindung, will ich nicht widersprechen. Aber es geht um viel mehr. Wer liest, erwirbt Wissen, ist weniger anfällig für Parolen und Halbwahrheiten und kann gewiss selbst beurteilen, was ihm die Lektüre, ob gedruckt oder digital, später einmal wert ist.

Übrigens: Passend zur Kinderseite gibt es unseren Newsletter „Junge Familie“, in dem Frauke Schulte-Sutrum und Carolin Ernst regelmäßig für Eltern in der Grafschaft schreiben und weitere Tipps für den Lesenachwuchs geben. Den Newsletter können Sie hier kostenfrei abonnieren.