Eine Krise bietet Chance auf Neues

Was war das wieder für ein Jahr! Hatten wir im zurückliegenden Winter noch mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen, kam ab 24. Februar der Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen dazu: Energiekrise und Inflation, neue Flüchtlingswelle und Sorge um unsere Sicherheit. Das hat Folgen auch für die Kirche: Erschöpfte Ehrenamtliche, alternde Gruppen und Kreise, Mitgliederschwund, deutlich weniger Gottesdienstbesucher.

Wir merken: So wie bisher geht es nicht mehr lange gut. Aber einfach aufgeben?

Was mich Mut fassen lässt: Krisenzeiten bieten immer auch die Chance auf Neues. Fast wie vor 500 Jahren zu Zeiten der Reformation. Darauf bin ich gespannt. Und wir können den Weg mitgestalten: von der Gewohnheitskirche, die nur am Bewahren interessiert ist, hin zu einer Kirche der Entscheidung, die an den ihr anvertrauten Menschen orientiert ist, ohne ihre begrenzten Möglichkeiten zu vergessen.

Im kommenden Jahr werden wir uns an Martin Luther King erinnern, den Baptistenprediger und Bürgerrechtler. Dazu werden wir in der Emsland-Arena ein besonderes Chormusical am 11. November aufführen. Das Echo ist groß. Die Menschen, die mitwirken, freuen sich. Das ist beispielhaft und Mut machend.

So stelle ich mir die Kirche der Zukunft vor: Keine Agentur, die aus Gottesdiensten Veranstaltungen macht, in denen immer weniger Leute sitzen, um sich berieseln zu lassen. Vielmehr eine anregende Plattform, wo Menschen zusammenkommen, um gemeinsam etwas zu gestalten, was ihnen Freude macht – zum Lobe Gottes. Es werden dann vielleicht nicht mehr alle oder so viele wie bisher dabei sein. Aber für die, die es sind, wird es unvergesslich. Möge das ein Auftakt für gute Erfahrungen mit einer neu engagierten Kirche sein. Jesus hat zugesagt, bei uns zu sein. Nun gilt es, in Verbundenheit der Konfessionsgeschwister, Menschen Hoffnung zu geben, nach vorne zu denken und zu leben, ohne zu vergessen, was Kirche an Schuld auf sich geladen hat.

Dr. Bernd Brauer ist Superintendent des Kirchenkreises Emsland-Bentheim

