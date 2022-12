Erfolgreicher Reifenpoker – geschenkt!

Es war eine dieser Sachen, die man ständig vor sich her schiebt. Ein echter Schandfleck. In unserer Garage stand monatelang ein Satz alter Winterreifen. Das dazugehörige Auto parkte seit fast drei Jahren nicht mehr auf unserem Hof. Die Reifen wurden dagegen immer mehr zum Inventar und mit der Zeit zur Ablage umfunktioniert.

Dabei waren sie noch funktionstüchtig. Nur auf Stahlfelge und mit Radkappen, die augenscheinlich schon ein paar Kilometer hinter sich hatten. Aber noch Profil für einen Winter – und darauf kommt es schließlich an. So war mein Auftrag klar: Ab ins Internet mit dem schwarzen Gold und hoffen, dass die Vier einen Abnehmer finden.

Erster Versuch im Herbst 2021, taktisch klug vor der Reifenwechsel-Saison, ich bin ja auch nicht blöd. Gut hundert Euro waren als Paketpreis veranschlagt. Es kam eine einzige Anfrage, ob ich die Reifen auch einzeln verkaufen würde. Ich bin kein Experte, aber drei Reifen schienen mir der größere Ladenhüter zu sein, diese Anfrage wurde also abgelehnt. Auch der zweite Versuch Anfang dieses Jahres blieb erfolglos.

Entnervt von dieser Reifen-Farce fassten wir den Entschluss, sie zu verschenken. Gesagt, getan: Gleiche Bilder, gleicher Text, nur anstelle von „VB“, erschien dort jetzt „zu verschenken“. Und was soll ich sagen, mein Handy explodierte. Über zehn Anfragen in den ersten fünf Minuten. Am nächsten Morgen waren die Reifen weg. Zurück bleibt ein leerer Fleck in der Garage und die Erkenntnis, dass zwanzig Euro vielleicht doch drin gewesen wären.