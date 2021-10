Ein stummes „Hallo!“

Der Herbst hält so manche Überraschung und auch Herausforderung bereit. Denn mit der bunten Jahreszeit halten auch ungebetene Gäste in die eigenen vier Wände Einzug. Kein Wunder: Draußen wird es immer frischer, drinnen ist es schön warm. Wenn ich also ein Dasein als Spinne fristen würde, dann sähe ich auch zu, mir nach den letzten Spätsommertagen unverzüglich ein kuscheliges Plätzchen im Trockenen zu suchen.

Wenn sie sich doch wenigstens gut verstecken würden, sodass ich von der Anwesenheit der achtbeinigen Genossen nichts mitbekäme. Dann könnten wir gut miteinander unter einem Dach leben. Aber vor allem die Winkelspinne, deren Durchmesser ich auf mindestens 40 Zentimeter taxiere, muss mir ja ebenso plötzlich wie unbedingt ihr stummes „Hallo“ zufauchen.

Wenn ich erst einmal davon weiß, dass da ein Viech, das in meiner Vorstellung auch noch von Minute zu Minute größer und bedrohlicher wird, durch die Bude krabbelt, dann muss ich unverzüglich handeln. Wie beenden wir die Zweisamkeit? Es gibt Tage, da bin ich mutig. Da hole ich mir aus der Küche ein Glas, schnappe mir eine der Urlaubskarten, die an der Pinnwand hängen, und starte eine Evakuierung. Es gibt aber auch Tage, da lasse ich meinen Staubsauger die Drecksarbeit erledigen. Hochtourig.

Auf jeden Fall ist Eile geboten. Denn was ich gar nicht erleben will, ist folgende Situation: Ich kehre mit Glas oder Staubsauger bewaffnet ins Wohnzimmer zurück – und das Monster ist weg! Der Herbst bringt unruhige Tage mit sich.