Ein Mensch will begreifen

Sicher kennen Sie den Ausspruch „du ungläubiger Thomas“. Wenn wir das zu jemandem sagen, ist das nicht gerade ein Kompliment. Aufgrund der Textstelle, die morgen in den katholischen Gottesdiensten gelesen wird, dient Thomas als Beispiel für einen, der nicht glauben konnte oder wollte. Thomas hat die Osterbotschaft „Jesus ist auferstanden!“ nicht einfach aufs Hörensagen hin akzeptiert. Er will schon glauben, aber es spricht nichts dafür. Thomas erscheint als Skeptiker, der Prototyp des fragenden, kritischen Menschen. Und wird uns heute in unserer fortschrittlichen Welt ein kritischer Mensch nicht zum Vorbild? Müssen wir im Hinblick auf Technik und Fortschritt, auf Werbung und Medien nicht kritisch bleiben und nachfragen? Thomas will begreifen. Seine Sehnsucht ist, den Auferstandenen selbst zu sehen, anzufassen und das Geschehen zu verstehen.

Vielleicht urteilen wir zu schnell, wenn wir in Thomas nur den „Ungläubigen“ sehen. Fragen wir: Was hat die Katastrophe des Karfreitags für die Jünger bedeutet? Wie die anderen hatte auch Thomas alles auf eine Karte gesetzt. Sie hatten alles verlassen und waren Jesus gefolgt. Als genau dieser Jesus als Gotteslästerer verurteilt wurde und sie miterleben mussten, dass er den Tod eines Verbrechers am Kreuz starb, da brach ihre ganze Welt zusammen und ihre Gemeinschaft fiel auseinander. All ihre Hoffnungen, ihre Zukunftsträume waren mit einem Schlag zunichte. Und sie mussten fürchten, selbst verurteilt zu werden. Ich stelle mir vor, dass in den Herzen der Jünger nur noch Platz für Enttäuschung, Verzweiflung und Angst war.

Thomas wird in den Evangelien als ein Mensch beschrieben, der gegenüber Jesus tiefe Treue zeigt. Und dann dieses grausame Ende! Vielleicht hat ihn die Trauer in die Einsamkeit getrieben. Wieder zurück, ist er einsamer als zuvor. Denn die anderen Jünger haben einen Vorsprung, ihnen ist der lebendige Jesus begegnet.

Am achten Tag nach Ostern kommt Thomas mit seiner Enttäuschung und Verzweiflung im Herzen zurück. Er kann die Erregung der Jünger nicht verstehen. Jesus sucht und findet Thomas im Kreis der Jünger. Er hat ihm zur tiefsten Glaubenserfahrung verholfen, er hat seine Augen und sein Herz geöffnet. Thomas glaubt, weil er sehen durfte. Jesus lässt Thomas sehen und zur Einsicht kommen. Er preist darüber hinaus die selig, deren Glaube so stark ist, dass sie ihm treu sein können und nachfolgen, obwohl sie ihn selbst nicht mehr gesehen haben.

Können wir von Thomas lernen? Wenn wir ehrlich sind, erfährt fast jeder von uns irgendwann eine Glaubenskrise. Es kann auf einmal alles fraglich werden: Gibt es wirklich einen lebendigen Gott? Warum gibt es so viel Leid in der Welt, im eigenen Leben?

Thomas sonderte sich von der Gemeinschaft ab. Vielleicht meinte er, mit seiner tiefen Lebenskrise allein fertigwerden zu müssen. Doch der Mensch braucht Gemeinschaft. Als Thomas wieder bei den anderen war und Jesus zu ihnen kam, hat der ihm nicht vorgeworfen: „Warum hast du den anderen nicht geglaubt?“ Er nimmt Thomas mit seinen Fragen und Zweifeln, mit seiner Not ernst. Er gibt ihm die Chance: „Du kannst mich berühren und sehen: Ich bin es wirklich!“ Jesus wollte Thomas unbedingt zum eigenen, lebendigen Glauben kommen lassen.

Thomas heißt mit Beinamen Didymus, übersetzt „Zwilling“. Er trägt in sich zwei Seiten. Er ist Zweifler und Ungläubiger, zugleich aber ist er der Glaubende und Bekennende. Zum Glauben gehört auch der Zweifel. Aus dem Skeptiker und Zweifler Thomas wird der, der als erster bekennt und laut ausruft: „Mein Herr und mein Gott!“ Ausgerechnet der „Ungläubige“ spricht das erste und dichteste christliche Glaubensbekenntnis der gesamten Bibel: „Mein Herr und mein Gott!“

Das Evangelium zeigt, wie schwer es ist, dem Bannkreis des Todes zu entkommen. Trotz Jesu Auferstehung ist die Welt nicht auf einmal umgekrempelt, sind Leid und Tod weiterhin präsent und damit Ratlosigkeit, Zweifel und Verzweiflung. Es ist immer noch dunkel in der Welt. Aber nicht nur! Jesus fordert Thomas und jeden von uns auf: „Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Trau den Möglichkeiten Gottes etwas zu.“ Dieser Gott ist einer, der Dunkel und Tod überwindet – auch heute!

Helena Witschen-Schulze-Berndt ist Gemeindereferentin an der Euregio-Klinik in Nordhorn.

