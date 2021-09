„Der Gutmensch ist ein ironischer, sarkastischer oder herablassender Begriff, der dem ‚Wohltäter‘ ähnelt, aber im negativen Sinne.“ Soweit die Definition in Wikipedia. Ein negativer Wohltäter ist der Kollege allerdings wahrlich nicht. Im Gegenteil: Er ist ein guter Mensch im positiven Sinne. Beispiel gefällig? Jüngst fand der Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes einen zehn Euro-Schein. Einstecken? Aber nicht doch! Er gab ihn an der Kasse des Discounters ab: „Vielleicht hat ihn jemand verloren, der das Geld dringend nötig hat“, so seine Vermutung. Der Finder hinterließ seine Telefonnummer - und wurde eine Woche später prompt angerufen. Niemand hatte sich gemeldet, er könne sich das Geld deshalb abholen, bekam der ehrliche Mensch zu hören. Wollte dieser allerdings nicht - und spendete den Zehner für die Kaffeekasse der Mitarbeitenden. Der gleiche Mensch bringt übrigens auch seine eigenen Gewürze und Zutaten mit ins Restaurant. Um den Koch mit Sonderwünschen nicht zusätzlich zu belasten.

Gut kann manchmal auch des Guten zu viel sein.