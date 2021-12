Ein Glas voll Drachenschleim

Liebe Eltern,

ja, es nervt. Und gefühlt liegen überall die Nerven blank. Wann haben wir endlich diese vierte Welle und vor allem die Corona-Pandemie überstanden? Wir wollen es vielleicht nicht wahrhaben, aber dieses Thema wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Wie wäre es also mit ein paar Spiel-Ideen für eine Quarantäne-Zeit, die uns schließlich alle treffen kann? Aus eigener Erfahrung kann ich nämlich sagen: Eine Isolation mit zwei kleinen Kindern birgt Höhen und Tiefen – lustige und auch langandauernde Ablenkungen für alle sind da mehr als willkommen.

Ihr könntet neben Bücher lesen, Malen, Höhlen bauen und Weihnachtsdisco zum Beispiel mit euren Kindern selbst Drachenschleim herstellen. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein Glas Wasser und zwei Gläser Speisestärke. Alles gut vermischen. Wer will, kann noch Lebensmittelfarbe seiner Wahl hinein mixen. Der Drachenschleim ist auch als „Oobleck“ bekannt (Mehr dazu im Link).

Achtung: Bitte mit dem Drachenschleim nicht über dem Designer-Sofa oder anderen empfindlichen Oberflächen hantieren. Das Rezept lieber in der Küche zubereiten oder an Orten, die gut abgewischt werden können. Zugegeben, es ist ein großes Gemansche, aber die Kinder haben unglaublich viel Spaß daran und können sich stundenlang damit beschäftigen. Und wenn man eins in der Quarantäne hat, dann ist es Zeit!









FLIMMO: Ratgeber zu Streaming, TV, und YouTube

Von Andrea Herzog

Das klassische Fernsehen hat mit Mediatheken, Streaming-Diensten und Videoportalen wie YouTube immer mehr Konkurrenz bekommen. Vor allem jüngere Zuschauer rufen ihre Filme und Serien überwiegend online ab. Und das gilt auch schon für die Jüngsten unter ihnen. Bereits die Zwei- bis Fünfjährigen verbringen mittlerweile genauso viel Zeit mit Streaming-Diensten wie vor dem klassischen TV-Bildschirm.

Mit der ständigen Verfügbarkeit von TV-Produktionen und den speziell für Streaming-Dienste produzierten Sendungen steht aber auch eine Fülle von Angeboten zur Auswahl, bei der es schon schwerfallen kann, den Überblick zu behalten. Eine Unterstützung gibt dabei der neue FLIMMO (www.flimmo.de). Einige Eltern kennen den FLIMMO vielleicht bereits aus dem Kindergarten oder der Grundschule. Dort wurde der Elternratgeber regelmäßig verteilt, allerdings ausgerichtet auf das klassische Fernsehprogramm.

Mittlerweile wurde der FLIMMO komplett neu konzipiert und gibt einen Überblick über Sendungen, die gerade im Fernsehen, den Mediatheken oder Streaming-Diensten laufen. Unter die Lupe genommen werden Filme, Serien, Dokus und YouTube-Kanäle, die Kinder gerne sehen. Diese müssen nicht aus dem Kinderprogramm kommen, auch Sendungen, die sich eigentlich an Erwachsene richten, aber bei Kindern ebenfalls beliebt sind, werden besprochen.

Die Bewertung der Sendungen erfolgt anhand eines Ampelsystems. Damit sieht man auf einen Blick, ob eine Sendung oder ein YouTube-Kanal für Kinder geeignet ist – und wenn ja für welches Alter. Zusätzlich hat man die Möglichkeit, die besprochenen Sendungen nach Alter, Anbieter und Bewertung zu filtern. Wurde ein Angebot mit grün bewertet, kann es direkt vom FLIMMO aus aufgerufen werden.

Außerdem behandelt der FLIMMO auch allgemeine Fragen der Medienerziehung und gibt Tipps und Infos zu Streaming-Plattformen oder YouTube.

Andrea Herzog ist Dipl.-Pädagogin im Kreisjugendamt in Nordhorn











Leider fallen zurzeit wegen der vierten Corona-Welle wieder fast alle Veranstaltungen aus. Aber es gibt schon Termine im nächsten Jahr, auf die ihr euch freuen könnt. Eine Übersicht findet ihr hier in unserem Veranstaltungskalender.









Waldige Abenteuer

Vorgelesen wird diese Geschichte hervorragend von Schauspieler Julian Greis. Es sind drei CDs mit tollen Abenteuern von Hörnchen und Bär. Und darum geht es in dieser Geschichte:

Das Eichhörnchen Hörnchen lebt im Wald – und das sehr komfortabel in seinem Wohnbaum. Mit seinem besten Freund Bär geht er jeden Tag zum Nicht-Angeln. Der Bär angelt zwar, aber Eichhörnchen ja nicht. Dann gibt es die Geschichte vom roten Toaster, den das Eichhörnchen unbedingt haben wollte. Daraus springen nämlich die fertig getoasteten Scheiben ratzfatz raus. So gibt es in jedem Kapitel dieser Erzählung etwas Neues zu entdecken.

Tolle Geschichten einer außergewöhnlichen Freundschaft. Gelesen in 20 Kapiteln, sodass ihr einfach und schnell ein interessantes Kapitel noch ein zweites Mal hören könnt. Wer möchte, kann sich natürlich auch das Buch mit den Geschichten schnappen und selbst lesen. Es hat 216 Seiten und bietet viel Vorlesespaß.

Für Kinder ab 5 Jahren und alle älteren Hörer auch. Erschienen bei Jumbo. ISBN 978-3-8337-4357-3.









Opa erzählt: „Früher haben wir 25 Stunden am Tag gearbeitet.“ Max stutzt und fragt: „Aber der Tag hat doch nur 24 Stunden – wie soll das denn wohl gegangen sein?“ – „Ganz einfach“, sagt Opa: „Wir haben halt eine Stunde früher angefangen.“

Der Arzt sagt zur kranken Frau Meier: „Ihr Husten hört sich heute schon viel besser an als noch vor zwei Tagen. „Kein Wunder“, antwortet Frau Maier und erklärt mit tiefem Krächzen: „Ich übe ja auch alle zwei Minuten.“