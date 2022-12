In meinem Leben habe ich seit Anfang der 1980er-Jahre sehr viele Kameras genutzt und auch einige selber besessen. Erst als Hobbyfotograf und seit mehr als einem Vierteljahrhundert sind sie elementarer Bestandteil meines Berufes als Pressefotograf.

Wie viele Kameras ich in all den Jahren in der Hand gehabt und benutzt habe, kann ich nicht sagen. Aber eine ganz besondere Kamera gibt es für mich: Sie hat keinen Chip und bei mir auch noch nie einen Film gesehen. Also habe ich mir ihr auch noch kein einziges Foto gemacht. Was also macht sie so besonders?

Gekauft habe ich sie vor vielen Jahren auf dem Bentheimer Flohmarkt von einem Kollegen. Es ist eine sehr einfache Kamera. Ein Sucher, ein Auslöser und man kann zwei Belichtungszeiten einstellen. In die Hand gedrückt hat sie mir der Kollege mit den Worten: „Das ist genau die richtige Kamera für Dich – mit was Komplizierterem kannst Du eh nicht umgehen.“ Er hat in dem Moment gegrinst und ich liebe diese Art von Humor.

Seitdem steht sie im Büro auf meinem Schreibtisch und jedes Mal, wenn ich sie sehe, dann muss ich an diesen Satz denken und dieser Satz macht aus einer ganz einfachen, millionenfach gebauten Agfa-Clack eine für mich ganz besondere Kamera.