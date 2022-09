Ein denkwürdiges Datum für den Fußball

Der 29. September ist ja in vielerlei Hinsicht ein bedeutsames Datum. Zum Beispiel ist es der Geburtstag des Kölner Mittelfeld-Genies Wolfgang Overath, der heute seinen 78. Geburtstag feiert – Glückwunsch! Aber der Ehrentag unseres 74er-Weltmeisters ist nicht der Grund, warum das heute ein denkwürdiger Tag für den Fußball ist.

Seine herausragende Bedeutung für den nach wie beliebtesten Sport hierzulande erhält dieses Datum, weil auf den Tag genau vor 148 Jahren das erste Fußballspiel in Deutschland ausgetragen wurde – also: auch herzlichen Glückwunsch, König Fußball. Ob allerdings die Pioniere von damals, Konrad Koch und August Hermann, die 1874 Schüler des Gymnasiums Martino-Katharineum auf dem kleinen Exerzierplatz in Braunschweig an die aus England stammende Kickerei heranführten, den heutigen Kommerz-Fußball gutheißen würden, soll hier mal nicht das Thema sein.

Schließlich gibt der 29. September noch ein weiteres herausragendes Fußball-Ereignis her; es ist nämlich auch das offizielle Gründungsdatum des Hamburger SV – alles Gute zum 125., lieber HSV, der aus dem SC Germania von 1887 hervorgegangen ist. Mehr noch hoffe aber, dass ich am Ende dieser Fußballsaison erneut gratulieren kann – nämlich nach dann fünf Jahren in der 2. Liga zur Rückkehr in die Bundesliga.