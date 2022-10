Ein astreines Requiem

Den Verdacht, dass mit meinem alten Kumpel irgendetwas nicht stimmt, hatte ich schon lange. Gesund sah er nicht aus, blühte selbst im Frühjahr nicht mehr auf. Und als dann nach und nach immer mehr Teile von ihm abzufallen begannen, ahnte ich schon, dass es bald mit ihm vorbei sein würde. Jetzt hat es ihn endgültig umgehauen: Mein Freund, der Baum, ist tot.

Die Zombie-Birke faulte bereits seit Jahren auf der gegenüberliegenden Straßenseite dahin. Seit ich denken kann, stand sie dort, wuchs und gedieh mit mir. Doch gerade, als ich begann, wieder Wurzeln zu schlagen, fingen ihre an, sich zu zersetzen. Dass der Specht sie langsam aushöhlte, scherte sie nicht mehr. In den vergangenen Jahren hatten sich in den moosbewachsenen Löchern noch einige Starenpärchen eingenistet und Eichhörnchen sie als Nusslager benutzt. So viel Leben im Totholz.

Der letzte starke Regen hat der Laubbaum-Leiche nun den Rest gegeben: Ohne Halt im aufgeweichten Boden fällte sie sich sozusagen selbst. Ein bisschen traurig bin ich schon. Aber dann sehe ich die frischen Triebe rechts und links der – wortwörtlichen – Lücke, die sie hinterlässt. Herzlich willkommen, neue Freunde!