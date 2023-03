Eierloch (2)

Es folgt der zweite Teil meiner Abhandlung zum Thema „Fang mich doch, du Eierloch!“ Was Jungen und Mädchen gerne und ausgiebig beim Fangen-Spielen in Grafschafter Kindergärten rufen, kennen auch Kids im Sauerland, am Niederrhein, in Brandenburg oder aus Ost-Berlin. Das belegen die Antworten auf ein Tweet eines Iserlohners im Internet, von dem ich gestern an dieser Stelle berichtete. Aber: Eierloch, was soll das eigentlich sein? Beziehungsweise, wo kommt dieses komische Wort her? Ich will nix mit der Alleswisser-App „ChatGPT“ zu tun haben, deswegen google ich noch selbst. Puh, ob das eine gute Idee war? Es offenbart sich ein digitales Eierloch-Universum, in unendlichen Internet-Foren diskutieren sich Eltern offenbar einen Wolf: Welches Loch ist gemeint? Eines im Boden? Das des Huhns? Ist das Eierloch gar eine Verballhornung des bösen A...loch-Worts? Darf mein Kind diesen Reim deshalb überhaupt aufsagen? Ich schließe das Internet, beende hiermit dieses Thema. Schließlich: Der Duden kennt das Wort „Eierloch“ nicht mal.