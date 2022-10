Eichelattacke

Dass der Herbst nun da ist, ohne dass es einen erkennbaren Übergang vom Sommer gegeben hätte, das lässt sich nicht mehr leugnen. Die bunten Blätter an den Bäumen und die Laubberge an den Straßenrändern zeugen davon. Doch der Herbst ist nicht nur farbenfroh und schön, er hat auch seine Tücken. Eicheln zum Beispiel. Auf dem Boden bilden sie gut getarnte Rutschfallen und hängen sie noch am Baum, warten sie nur darauf, einen nichts ahnenden Fußgänger zu attackieren und aus großer Höhe auf den Kopf zu fallen, oder Autofahrer zu erschrecken. Letzteres passierte mir heute auf dem Weg zur Arbeit. Kurz vor dem Parkplatz fiel plötzlich eine dieser Nussfrüchte auf meinem Autodach und klang dabei so, als wäre ein großes Tier auf das Dach gesprungen.