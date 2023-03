„Echt alt“ und fast ohne Haar

Wer weniger Haare hat, hat mindestens die Hälfte weniger an Dates mit – je nach Neigung – einer eventuellen Liebespartnerin oder einem eventuellen Liebespartner. Das suggeriert eine Fernsehwerbung in der Pause eines Champions-League-Spiels. Der Clip wirbt für ein Haarwuchsmittel. Das trifft mich bei einem Blick auf die Stellen an meinem Kopf, wo früher Haare waren, hart. Diskriminierend ist das, schimpfe ich in Richtung Bildschirm. Mit gesenktem Kopf verlasse ich die Kneipe nach dem Abpfiff.

Damit nicht genug, folgt auf die eine Diskriminierung schon bald die nächste: Bei einem Beratungstermin mit einer Mitarbeiterin eines nicht ganz kleinen Finanzinstitutes, bei dem es eigentlich nur um Online-Banking geht, werde ich von ihr auf das Thema Sterbegeldversicherung angesprochen. Volltreffer! Das haut mich jetzt völlig aus der Bahn. Benommen von der Aussage, dass ich jetzt, mit knapp über 60 Jahren und bei bester Gesundheit, schon mal an den Tod und seine finanziellen Folgen denken sollte, gehe ich ein zweites Mal mit trübsinnigen Gedanken nach Hause.

Glücklicherweise dauert dieser Zustand nicht allzu lange. Vertraut mit den Begriffen Achtsamkeit und Resilienz erstarke ich wieder und fasse den Gedanken, eine Selbsthilfegruppe alter weißer Männer mit Haarausfall zu gründen, die sich gegen Diskriminierung wehrt. Wer macht mit?