Es lässt sich nicht länger leugnen: Ich habe den Durchblick verloren. Statt durch die Brille, blicke ich immer häufiger darunter hindurch. Lesen klappt ohne Brille inzwischen besser als mit.

Eine Folge des Alters, erklärt mir nachsichtig die Optikerin. Für ein besseres Zusammenspiel von Weit- und Nahsicht empfiehlt sie vorausschauend Gleitsicht.

Soweit, so naheliegend. Nur: Ich trage seit 25 Jahren stets kleinstmögliche Brillen. Gleitsicht aber erfordert mehr Glas im Gesicht. Ein neues Gestell muss also her, groß und eckig statt klein und rund.

Bevor ich die Modelle vor dem Spiegel teste, warnt mich die Optikerin: Solch ein radikaler Wechsel sei durchaus „persönlichkeitsverändernd“. Aber nur äußerlich, hoffe ich innig.

Wir werden sehen…