Dschungel-Snack

Derzeit spaltet das RTL-Dschungelcamp die Zuschauerlandschaft wieder in zwei gegensätzliche Lager: Die einen interessiert es nicht die Bohne, was zwölf mehr oder weniger bekannte Gestalten aus der Fernseh- und Internetwelt in Australien verzapfen. Die anderen freuen sich auf zwei Wochen Ausnahmezustand vor dem heimischen Fernseher.

Freunde von uns gehören zur zweiten Kategorie. Sie haben die erste Sendung aus dem Dschungelcamp am vergangenen Freitag mit Gästen und einem speziellen Snack zelebriert. Zum Einzug der Camper wurden Grashüpfer, Heuschrecken und dicke gelbe Würmer in der Pfanne geröstet und während der Sendung verspeist. Das fanden nicht alle Gäste gut. Während Insekten in vielen Teilen der Welt fest zum Speiseplan gehören, wurde die tierische Knabberei für manch einen der Gäste zur ganz persönlichen Dschungelprüfung.