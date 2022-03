Drei Spiele der Handball-Luchse neu angesetzt

Frauen-Bundesligist Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten hat drei neue Heimspiel-Termine bekommen. Das Team von Trainer Dubravko Prelcec, das derzeit wegen 15 Corona-Infektionen rund um die Mannschaft nicht einsatzfähig ist, spielt nun am 6. April gegen die HSG Bad Wildungen, am 27. April gegen den SV Union Halle-Neustadt und am 4. Mai gegen die HSG Blomberg-Lippe. Alle Partien beginnen um 19.30 Uhr.

„Wir befinden uns in einer ungünstigen Situation, auch der Zeitpunkt kommt nicht gelegen“, sagte am Donnerstag Prelcec, der sich selbst in derzeit Quarantäne befindet. „Wir sind in engem Austausch mit den Spielerinnen, es geht allen soweit gut. Keine hat schlimmere Symptome.“