Direkt nach Stockholm

Nach Amsterdam in die eine Richtung, immerhin bis nach Berlin in die andere Richtung– das sind die entferntesten Ziele, die der Bahnreisende aus der Grafschaft erreichen kann, ohne einmal umsteigen zu müssen. Das war früher noch ganz anders, wie ich neulich in einer alten GN-Ausgabe las, während ich für Recherchen wieder mal im Archiv stöberte. Laut des damals gültigen, am 2. Juni 1984 in dieser Zeitung abgedruckten Ankunfts- und Abfahrtsplans für den Bahnhof Bad Bentheim fuhr der „Holland-Skandinavien-Express“ morgens um 10.43 Uhr über Hamburg und Puttgarden durch bis nach Kopenhagen, Ankunft abends um halb acht. Ein D-Zug 237 verließ Bad Bentheim spätabends um 23.02 Uhr sogar mit dem Ziel Stockholm – knapp 18 Stunden bis in die schwedische Hauptstadt. Ein Traum für Bahn-Enthusiasten! Oder doch vielleicht lieber in den – damals noch hinter dem „Eisernen Vorhang“ versteckten – Osten? Der „Hoek-Warszawa-Express“ ratterte ab 23.15 Uhr über Berlin-Zoo durch bis in die polnische Hauptstadt Warschau. Ein Schlafwagen wurde sogar noch weiter bis nach Moskau geführt. Wer hätte das gedacht: Bad Bentheim mittendrin im Netz gleich mehrerer Metropolen!