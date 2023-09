Die Zeit im Blick dank Countdown-Uhr

Liebe Eltern,

seitdem unser ältester Sohn in die Schule geht, haben wir morgens regelmäßig Hektik. Damit er rechtzeitig den Schulbus erwischt, müssen wir die Zeit genau im Blick haben - der Bus wartet nunmal nicht. Nun habt ihr vielleicht schon selbst Erfahrungen gesammelt mit kindlichem Verständnis für Zeit und tatsächlichem Zeitdruck. Da unser Sohn noch nicht richtig die Uhr lesen kann, hat er noch kein Gefühl für „Du hast noch fünf Minuten!“. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, um Zeit für ihn zu visualisieren. Im Internet bin ich auf eine Uhr gestoßen, an der wir Minuten farblich markieren können. Die Uhr gibt ein kurzes Piepsignal, wenn die Zeit abgelaufen ist. Solche Uhren habt ihr vielleicht auch schon mal bei euren Kindern in der Schule entdeckt. Sie werden zum Beispiel auch eingesetzt, um anzuzeigen, wieviel Zeit sie noch für bestimmte Aufgaben haben.

Diese Countdown-Uhr hilft unserem Kind, die Zeit gut im Blick zu behalten. Foto: Schulte-Sutrum

Unser Sohn hat sich gut mit der Farben-Uhr arrangiert und hat die Zeit nun viel besser im Blick, neulich meinte er zu mir: "Mama, jetzt kann ich endlich sehen, wie viel Zeit ich morgens noch habe." Bei uns wird dieser Zeitwächter aber nicht nur morgens vor der Schule eingesetzt, sondern auch beim Fernsehgucken ("Solange darfst du schauen.") oder vor dem Einschlafen ("Dann wir das Licht ausgemacht.")

Eine Zeitwächter-Uhr lässt sich auch selbst basteln. Foto: Schulte-Sutrum

So eine Countdown-Uhr könnt ihr übrigens auch selbst basteln, hier ist eine Anleitung. Ihr könnt natürlich auch die gute alte Eieruhr oder eine Sanduhr nehmen. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Gemeinsam stark für Kinderrechte

Von Heike Wolf, Leitung der Abteilung Jugendarbeit Stadt Nordhorn

Jährlich am 20. September wird in Deutschland der Weltkindertag gefeiert, um auf die UN-Kinderrechtskonvention aufmerksam zu machen. Diese hat zum Ziel, allen Kindern und Jugendlichen ein gesundes und geschütztes Aufwachsen zu ermöglichen, sie in ihrer Entwicklung zu fördern und sie altersgerecht an Entscheidungen zu beteiligen, die ihre Lebenswelt betreffen. Viele Städte und Gemeinden greifen die Idee auf und veranstalten um diesen Tag herum Aktionen oder Feste, bei denen die Kinderrechte im Mittelpunkt stehen.

Doch auch über den Weltkindertag hinaus ist es wichtig, dass junge Menschen ihre Rechte kennen(lernen) und im Alltag erleben, dass diese ernst genommen und umgesetzt werden. Neben Kindertagesstätte, Schule und Freizeiteinrichtungen bietet das Familienleben zahlreiche Möglichkeiten für diese Lernerfahrungen. Mit (Bilder-)Büchern, Wimmelbildern oder Spielen können Erziehungsberechtigte und Kinder zum Beispiel auf unterhaltsame Weise gemeinsam die Kinderrechte entdecken. Anregungen und (kostenlose) Materialien dazu bieten unter anderem das Deutsche Kinderhilfswerk (www.dkhw.de), die Kindernachrichtensendung logo! (www.zdf.de/kinder/logo) oder Bücher wie „Die 50 besten Spiele rund um die Kinderrechte“ von Rosemarie Portmann.

Auch wenn es darum geht, Kinderrechte im Alltag in die Praxis umzusetzen, spielen Erziehungsberechtigte und andere Bezugspersonen eine wichtige Rolle: Indem sie beispielsweise die Privatsphäre ihrer Kinder respektieren und vor dem Betreten ihres Zimmers anklopfen, indem sie sie ermutigen, „Nein“ zu sagen, wenn ihnen etwas unangenehm ist beziehungsweise wenn sie etwas nicht möchten oder indem sie sie ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechend fördern und bestärken, sich bei Freizeitaktivitäten oder mit Blick auf die Berufswahl auszuprobieren.

Darüber hinaus bietet das familiäre Umfeld jungen Menschen die Gelegenheit, im geschützten Rahmen erste Erfahrungen rund um das zentrale Kinderrechtsthema „Partizipation“ zu sammeln. Indem Erziehungsberechtigte Kindern und Jugendlichen zum Beispiel im Rahmen eines Familienrats altersgerechte Mitbestimmungsmöglichkeiten über familiäre Themen wie gemeinsame Mahlzeiten, Freizeitgestaltung oder Regeln und Rituale eröffnen, ermutigen sie sie, sich eine eigene Meinung zu bilden, diese zu vertreten und gemeinsam mit anderen nach einer guten Lösung zu suchen. Junge Menschen erfahren auf diese Weise Selbstwirksamkeit und erlernen durch die Aushandlung mit anderen gleichzeitig wichtige soziale Kompetenzen für das Miteinander in der Familie und in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.

„Jedes Kind braucht eine Zukunft“, so lautet das Motto des diesjährigen Weltkindertags. Damit dies gelingt, gilt es, als Erwachsene den Rechten von Kindern und Jugendlichen immer wieder die nötige Beachtung zu schenken, sie zu respektieren und sich gemeinsam mit jungen Menschen für ihre Einhaltung stark zu machen – nicht nur in der Familie, sondern in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.

Zum Thema Kinderrechte gibt es auch einige Erklärvideos zum besseren Verständnis. Zum Beispiel dieses von Kindern für Kinder- auch für Erwachsene interessant. Oder dieses kurze Video, in dem Kinder die Rechte selbst über ihre Rechte sprechen. Einfach mal reinklicken und wirken lassen.

Ich hab gerade Zeit, wo gibt's nichts zu tun?

Ein Opa zeigt dem Busfahrer seine Fahrkarte. "Aber das ist ja eine Kinderfahrkarte!” stellt der Busfahrer fest. Sagt der Opa: “Da können Sie mal sehen, wie lange ich auf diesen Bus gewartet habe!”

Eine Schildkröte wird von einer Gruppe Schnecken überfallen. Die Polizei befragt die Schildkröte. "Kannst du uns sagen, was passiert ist?" "Nein", sagt die Schildkröte, "es ging alles so schnell."

Opa erzählt von früher. "Als ich damals im Wald war, wurde ich von 12 Wölfen angefallen.“, Darauf Fritzi: „Aber Opa, letztes Jahr waren es noch drei!“ "Ja, damals warst du noch zu klein, um die ganze Wahrheit zu erfahren!"

