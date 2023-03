Die Zahnfee schaut vorbei

Der Zahn wird ab sofort in dem Zuganhänger aufbewahrt. Von der Zahnfee gab es einen kleinen Wunsch-Erfüller. Foto: Schulte-Sutrum

Liebe Eltern,

die Zahnfee musste kürzlich spontan bei uns vorbeischauen. Der untere Schneidezahn unseres Vorschulkinds wackelte zwar schon etwas länger verdächtig hin und her, aber der Moment, wo er tatsächlich rausfiel, kam doch überraschend.

Wenn ich mich an meine Wackelzahn-Zeit zurückerinnere, bekam ich nie Besuch von der Zahnfee. Ich kenne es von meinen Nichten und den Freunden unserer Kinder. In kurzfristiger Absprache mit zwei Müttern haben wir die Idee übernommen, dass das kleine Fabelwesen unserem Sohn für den ausgefallenen Milchzahn nachts eine kleine Goldmünze bringt (wir hatten so spontan allerdings „nur“ eine goldene 20-Cent-Münze). Außerdem hat sie noch einen Zettel mit einer Zeichnung hinterlassen: „Wunsch-Pusteblume - Du hast einen kleinen Wunsch frei!“. Kleiner Wunsch heißt in unserem Fall beispielsweise eine Kugel Eis.

Unser Sohn durfte seinen Zahn übrigens behalten und darf ihn in seiner extra dafür vorgesehenen Eisenbahn-Schatulle aufbewahren. Hier ist auch die erste abgeschnittene Locke untergebracht.

Manche Eltern lassen die Zahnfee für jeden Zahn kommen, einige nur für den ersten. Welche Ideen und Geschichten es noch rund um die Zahnfee gibt, könnt ihr beispielsweise in diesem Blog einer Zahnärztin lesen - wichtig ist in jedem Fall dem Kind eine gute Zahnhygiene zu vermitteln.

Hundert - Was du im Leben alles lernen wirst

Von Frauke Schulte-Sutrum

Das Buch „Hundert - Was du im Leben lernen wirst“. Foto: Schulte-Sutrum

Dieses schön illustrierte Buch übers Älterwerden von Heike Faller und Valerio Vidali ist eher etwas für ältere Schulkinder und Erwachsene, denn unser fast Sechsjähriger findet es „langweilig“. Die Autoren haben sich für jedes Lebensalter ein konkretes Merkmal herausgepickt, dieses illustriert und kurz und knapp beschrieben. Zum Beispiel: „7: Die Welt ist noch neu für dich. Du schaust dir alles ganz genau an.“ oder „41: Wie stressig dein Leben geworden ist.“ oder: „91: Wie schön es ist, einen alten Freund zu haben.“

Auf diese Art und Weise kann man sich durch 100 Jahre kurzweilig und oft auch humorvoll durchblättern. Das Buch ist auch eine tolle Geschenkidee für frisch gebackene Eltern, finde ich.

Hundert - Was du im Leben alles lernen wirst, ISBN-978 - 3 -0369 - 5781 - 4; 16 Euro.

Schnipsel-Bratwurst

Von Frauke Schulte-Sutrum

Das Schnipsel-Zeichenbuch. Foto: Schulte-Sutrum

Das Buch „Schnipsel-Zeichenbuch für kleine und große Künstler“ von Norbert Pautner haben wir zufällig in der Bücherei entdeckt und ziemlich schnell in unser Herz geschlossen. Die vielen Ideen, was sich aus Papierschnipseln alles zaubern lässt, sind einfach klasse. Im Nu verwandelt sich das zerrissene Papier in einen Dackel, einen Schnurrbart oder in eine Bratwurst.

So geht's: Schnappt euch einen Schnipsel (es gibt auch Papiervorlagen hinten im Buch), was seht ihr darin, wenn ihr es hin und her dreht? Klebt dann das Papier auf und zeichnet die entsprechende Form oder fehlenden Striche einfach auf. Ihr könnt auch erst einen Hintergrund auf dem großen Papier gestalten und dann mit den Schnipseln darauf weiterarbeiten. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

„Schnipsel-Zeichenbuch für kleine und große Künstler“, ISBN 978-3-86230-379-3, ca. 13 Euro.

Aus diesen Schnipseln sind ein Langhalsdino und eine Sonne entstanden. Foto: Schulte-Sutrum