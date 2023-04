Die Wundertüte

In meiner Handtasche sammeln sich so allerhand nützliche Dinge. Neben den Klassikern Portemonnaie, Hausschlüssel und Handy finden sich hier auch ein kleiner Stapel Visitenkarten, ein Lippenpflegestift und Taschentücher. So weit so gut. Aber manchmal trage ich in meinem kleinen rosa Schulterbeutel offenbar auch allerlei Kuriositäten mit mir herum. So machte sich erst kürzlich eine Kollegin über einen Stressball sowie zwei Nasensprays lustig, die sich am Boden der Tasche fanden. Wozu ich das ganze Zeug brauche, fragte sie. „Man weiß ja nie“, antwortete ich schulterzuckend. Für noch mehr Verwunderung sorgte ein paar Tage später allerdings die Tube Tomatenmark, die aus der Handtasche auf meinen Schreibtisch ragte. Ich muss wohl vergessen haben, das Konzentrat nach dem Einkauf zu Hause auszupacken. So bleibt meine Handtasche eine große Wundertüte – mit Hilfsmitteln für jede Gelegenheit.