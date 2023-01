Die wirklich wichtigen Dinge

Willkommen 2023. Aus Hartz 4 wird das Bürgergeld, wir können bald für 49 Euro mit der Bahn fahren und es gibt eine Bremse für Strom und Gas. Und wussten Sie eigentlich, dass der Verbandskasten des Autos ab Februar zwei OP-Masken enthalten muss?

Eine ganz wichtige Änderung gibt es übrigens auch im Fußball. In einem Jahr mit so vielen Ungewissheiten auf der Welt muss es ja auch etwas Positives geben: Die deutsche Nationalmannschaft absolviert in diesem Jahr kein einziges Pflichtspiel, da sie als Ausrichter der Europameisterschaft 2024 bereits qualifiziert ist. Bis dahin hat das Team jetzt ausreichend Zeit für die wirklich wichtigen Entscheidungen. Gerüchten zufolge soll sich eine neue Task-Force gerade mit dem Design der Kapitänsbinde für die Euro beschäftigen.