Die Welt fängt immer vor der eigenen Haustür an

Liebe Leserinnen und Leser,

ich will Ihnen heute frische Eindrücke schildern von einem zweitägigen Journalistentreffen in Goslar, das nach dem Ende der Corona-Restriktionen wieder „in Präsenz“ stattfinden konnte. Endlich! Die geschichtsträchtige Stadt im Harz bot Gelegenheit zu einer aktuellen Bestandsaufnahme in den eigenen Reihen: Wie können Tageszeitungen überleben – und ihre Aufgabe, zu orientieren und informieren, auch künftig wahrnehmen?

Wir Kleinen haben 5 Millionen Leser

Für dieses Ziel kämpfen alle Kolleginnen und Kollegen engagiert und tapfer, auch wenn sich kein Königsweg im Schatten der Kaiserpfalz auftat. Aber erfüllt vom publizistischen Auftrag sind sie alle. Aktuell sprechen wir übrigens von fünf Millionen Menschen, die den rund 60 Titeln kleiner und mittelgroßer Medienhäuser im Verband Deutscher Lokalzeitungen (VDL) ihre Aufmerksamkeit schenken. Die GN gehören dazu.

Lesen – heute und in Zukunft

Etliche Chefredakteure und Redaktionsleiter waren der Einladung der Goslarschen Zeitung und ihres Chefredakteurs Jörg Kleine gefolgt, tauschten Erfahrungen aus, suchten nach neuen Wegen und Methoden, ihre publizistischen Inhalte zu verbreiten – noch in Print, natürlich, aber eben auch auf digitalem Weg, dem die Zukunft gehört. Der Spagat, eine treue Leserschaft zu erhalten und neue Online-Abonnenten zu finden und zu binden, ist breit. Das gilt für die Grafschaft Bentheim, aber eben auch für Medienmacher in Aurich, Leer, Jever, Ludwigsburg, Detmold, Nürtingen, Minden, Sindelfingen oder andere Regionen in Deutschland, die beim Branchentreffen vertreten waren.

© Guntram Dörr Geschichte an jeder Ecke: Goslar im Harz bot willkommene Abwechslung während des zweitägigen Arbeitstreffens der Medienmacher. Foto: Dörr

Meinungsmache, Meinungsbildung

Stark „im Lokalen“ zu sein, Schneisen zu schlagen in das wild wuchernde Informationsgestrüpp im Internet durch professionell recherchierte und seriöse Inhalte, darin liegen Aufgabe und Herausforderung. Meinungsmache darf nicht mit Meinungsbildung verwechselt werden; das eine spaltet eine Gesellschaft, das andere hält sie zusammen. Darüber herrschte Einigkeit. Aber wie geht das?

Nur noch hören und sehen?

Ein Wortbeitrag, der eine mögliche Konsequenz in den Raum stellte, hallte bei mir eine Weile nach. Will das junge Publikum überhaupt noch Texte lesen? Ein Kollege jedenfalls hält es für möglich, dass über kurz oder lang das geschriebene Wort völlig aus der Mode gerät und durch Hören – also Podcasts – oder betrachten – also Videos – komplett ersetzt wird.

Ein Veto vom GN-Kollegen

Ich hatte dem langjährigen GN-Kollegen Thomas Kriegisch, der sich nach meinem Newsletter in der vergangenen Woche bei mir gemeldet hatte, von dieser These erzählt, und er reagierte so: „Weder hat die Erfindung der Fotografie die Malerei beerdigt, noch haben der Film die Theaterbretter morsch werden lassen, Radio und TV Publikationen jeglicher Art ersetzt oder die Videorekorder und DVD-Player den Lichtspielhäusern den Stecker gezogen.“ Kriegisch schrieb, er teile „diesen forschen Kulturpessimismus“ nicht, konstatierte gleichwohl einen „Bedeutungsverlust“ bei den klassischen Medien.

Ich meine, mit einem solchen Verlust sollte sich niemand abfinden, dem das Gemeinwesen am Herzen liegt. Besonders in Zeiten gedanklicher Blasenbildung und radikaler Individualisierung kommt gutem Lokaljournalismus mehr Bedeutung zu denn je. Das haben mir die Begegnungen und Gespräche in Goslar deutlich vor Augen geführt.

Der Ex-Minister liest Lokales

Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), ein Goslarer, bestärkte die Runde in diesem Bemühen und ermunterte ausdrücklich zu einem kritischen Journalismus – ob im Lokalen oder auf der großen Bühne. Die Goslarsche Zeitung, sein Heimatblatt, liest er jedenfalls täglich, auch wenn er mit dem Blatt in den Jahrzehnten manchen Strauß ausgefochten hat.

Die Frankfurter Allgemeine und die Neue Zürcher Zeitung liest Gabriel, der uns zu einem vierstündigen Hintergrundgespräch zur Verfügung stand, aus anderen Gründen. Dass er diese so unterschiedlichen Titel auf eine Stufe stellte, gefiel mir ganz gut. Die Welt fängt eben vor der eigenen Haustür an.