Die Sesamstraße auf Burg Bentheim

Tierische Künstler gibt es einige. Gorillas, Elefanten, ja sogar ein Breitmaulnashorn haben dank menschlicher Unterstützung bereits das Malen gelernt. Auch ein „Pigcasso“ getauftes Schwein tobte sich im Austausch für Futter bereits auf der ein oder anderen Leinwand aus. Pinselschwingende Tiere sind also schon lange keine Überraschung mehr.

Verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit bekamen bislang die von Künstlicher Intelligenz (KI) gestützten Kunstschaffenden. Als einer der bekanntesten Vertreter gilt das Computerprogramm „DALL-E“. Der Name – eine Wortschöpfung aus dem Pixar-Film-Roboter „WALL-E“ und dem Maler Salvador Dali – gibt bereits Ausblick auf den Stil der Werke.

Die Sesamstraße zu Besuch auf Bad Bentheim. Dieses eher abstrakte Werk stammt von der Künstlichen Intelligenz „Craiyon“.

Anhand von englischen Textbeschreibungen ist der KI-Künstler in der Lage, Bilder zu kreieren. Die Eingaben müssen sich nicht immer an der Realität orientieren. Ein rosa Nilpferd auf einem Fahrrad? Kein Problem. Das Empire State Building, wie es als Mondrakete in den Himmel steigt? Sicherlich. Die Sesamstraße zu Besuch auf Burg Bentheim? Probieren Sie es aus! Dank „Craiyon“ können Sie einen Schöpfer von KI-Kunst direkt selber mit Inspiration füttern.