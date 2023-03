Die schlimmsten Influencer

Es ist das Gerät, ohne das nichts mehr in der Küche gelingt. So schnell und so einfach hat man noch nie leckere Pommes – mit nur wenig Fett – zubereitet. Meine Kolleginnen und Kollegen kommen regelrecht ins Schwärmen, wenn sie über den kleinen Küchenhelfer sprechen, der offenbar in jeder Wohnung einen Platz gefunden hat – nur nicht in meiner. Noch nicht. Im Feierabend erwische ich mich dabei, wie ich das Wunder-Gerät bereits im Internet begutachte und überlege, wo es einen Platz finden könnte. Ein anderes Mal steht die neue Tasche der Kollegin im Vordergrund. Wie praktisch! Es passt alles rein, was im Arbeitsalltag gebraucht wird. Hübsch ist sie obendrein. Kurz darauf sehe ich die gleiche Tasche in einer anderen Farbe über dem Bürostuhl einer weiteren Kollegin hängen. Auf dem heimischen Sofa scrolle ich durch den Online-Shop.

Die Werbung der Influencer auf Instagram und Co. ist bei Weitem nicht so wirksam bei mir, wie die meiner Kolleginnen und Kollegen. Ganz schön teuer, jeden Tag mit ihnen im Büro zu sitzen!