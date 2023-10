Die Sache mit dem Genderstern: Warum gute Sprache so anspruchsvoll ist

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

sind Sie einverstanden mit dieser Anrede? Ich frage deshalb nach, weil wir in den vergangenen Wochen mit unseren Meinungsartikeln pro und contra Gendern eine recht kontroverse Debatte nicht nur in der Redaktion, sondern auch in unserer Leserschaft ausgelöst haben. Zunächst hatte GN-Redakteurin Anke Mücke gefordert: „Freund:innen der Sprache: Hört auf mit diesem Gender-Unsinn!“ Darauf hatte Vivienne Kraus entgegnet: „Stoppt den Sternchen-Hass: Gendern ist gelebte Inklusivität!“ Und mein Kollege Guntram Dörr hatte im selben Beitrag erklärt, wie wir es in der Redaktion vorerst weiterhin halten.

Auch die Experten sind sich uneins

Kaum ein Thema polarisiert so stark wie die Frage nach einer geschlechtergerechten Sprache. Das ist mir vor wenigen Tagen erneut bewusst geworden, als „Die Sache mit dem Genderstern“ sogar auf der Tagesordnung eines Treffens deutscher Chefredakteure in der Bundespressekonferenz in Berlin stand. Dort hielt die Geschäftsführerin des Rats für deutsche Rechtschreibung einen Vortrag dazu und bekannte: In dem Fachgremium wird genauso leidenschaftlich über das Gendern gestritten, sind sich die Expertinnen und Experten genauso uneinig wie wir hier in der Grafschaft. Jeden Monat landeten rund 200 Anfragen allein zu diesem Thema auf ihrem Schreibtisch, erzählte sie mir im Anschluss – viel zu viele, um sie angemessen zu beantworten.

Es ist kompliziert…

Im Ziel, so scheint mir, ist sich die große Mehrheit einig: Selbstverständlich soll Sprache niemanden diskriminieren. Die Frage ist nur, wie sich das in der Praxis erreichen lässt. Denn die Anforderungen, die wir an Sprache stellen, sind hoch. Sie soll sachlich korrekt sein, (vor-)lesbar, lernbar und verständlich. Sie muss eindeutig und rechtssicher sein und möglichst auf alle deutschsprachigen Länder übertragbar. Und: Sie soll es den Lesenden beziehungsweise Hörenden ermöglichen, „sich auf die wesentlichen Sachverhalte und Kerninformationen konzentrieren zu können“. Als schreibender Journalist würde ich diesem Anforderungskatalog des Rats für deutsche Rechtschreibung noch einen Punkt hinzufügen: Sie sollte Prägnanz in kurzen Wörtern ermöglichen, damit treffende Schlagzeilen möglich sind.

Auf der Suche nach Lösungen

Man muss nicht gleich mit dem Beispiel „Bürger:innenmeister:innenkandidat:innen“ kommen, um zu belegen, dass konsequentes Gendern fast allen der oben genannten Anforderungen widerspricht. Zugleich darf dieses Extrembeispiel aber kein Totschlagargument sein gegen das Bestreben, mehr Geschlechtergerechtigkeit in unserer Sprache zu erreichen. Wir brauchen halt bloß bessere Lösungen dafür als Doppelpunkte, Sternchen, Unterstriche oder Binnenmajuskeln. Und die, das hat mir die Expertin in Berlin bestätigt, sind leider noch nicht gefunden.

Was unser Pro und Contra, der offene Austausch ganz unterschiedlicher Positionen innerhalb der GN-Redaktion immerhin belegt: Dass wir uns der Problematik bewusst sind und uns um einen sensiblen Umgang mit Sprache bemühen. Ich finde, das ist das Mindeste, was Sie, liebe Leserinnen und Leser, von uns Journalistinnen und Journalisten erwarten können.

PS: Unsere Lokalredaktion ist übrigens gewachsen. Seit Anfang Oktober verstärkt uns Rike Herbering als Volontärin. Herzlich willkommen und viel Erfolg in der Ausbildung zur Redakteurin!