Die Nackenatmer

Sie lauern an der Kasse im Supermarkt, in Fußgängerzonen und Wartebereichen. Erkennbar sind sie an dem warmen Atem. Zuerst spürt man sie im Nacken, dann kriecht einem die Gänsehaut über den ganzen Körper. Zwei Jahre Pandemie haben dieser bestimmten Sorte von Menschen ihre schlechte Gewohnheit nicht austreiben können. In einer Warteschlange auf dem Weihnachtsmarkt rückte mir eine ältere Dame kürzlich so sehr auf die Pelle, dass ich ihren Körper durch meine Winterjacke in meinem Rücken spürte. Sie kam mir so nah, dass sie mir beim Bestellen den Tresen der Bude in den Magen drückte. Mein Verständnis für diesen unfreiwilligen Kuschelkurs hält sich in Grenzen. Vor allem dann, wenn es keine Möglichkeit gibt, der Situation zu entkommen. In solchen Momenten wünsche ich mir fast die Abstandsregeln zurück.