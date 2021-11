Die Liebe rückt die Fehler zurecht

Afugrnud enier Sduite an enier engilschen Unvirestiät ist es eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg Wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid. Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Smtimt’s? Was das Gehirn alles kann!! Unglaublich.

Als ich von dieser Erkenntnis hörte, dachte ich: Das hat eine Nähe zum christlichen Glauben, jedenfalls so wie ich ihn verstehe. Der erste Gedanke, den Gott für mich hat, ist Liebe. Der letzte Gedanke, den Gott für mich hat, ist Liebe. Damit ist das Wichtigste über mein Leben ausgesagt: Ich bin ein liebenswerter und geliebter Mensch. Es ist sicher, dass ich zwischen dem Anfang und Ende meines Lebens Fehler mache. Manche Buchstaben meines Lebens werden verrutschen – mal mehr, mal weniger. Trotzdem ist eines klar: Ich bin vom Anfang bis zum Ende und darüber hinaus von Gott geliebt! Eine solche Liebe kann durchs Leben tragen, wie das Tote Meer den Nichtschwimmer trägt. Die Kraft der Liebe ist so groß, dass ich nicht untergehen kann. In der Gewissheit solcher Liebe kann ich meinen eigenen Schwächen und Fehlern in die Augen sehen. Ich muss sie nicht mehr wie unwertes Leben verstecken. Ich muss mich nicht mehr ständig selber für Misslungenes verurteilen. Ich kann liebevoll zu mir sagen: Ja, das bin ich – unvollkommen aber liebenswert. Weil ich meine Schwächen kenne und sie annehmen kann, werde ich fähig, sie zu korrigieren. Weil ich mich liebe, tue ich das, so gut ich es kann. So geschieht Erstaunliches: Die Buchstaben zwischen dem Anfang und dem Ende meines Lebens rücken langsam wieder an die richtige Stelle. Weil ich so selber mit mir umgehen kann, werde ich fähig, anderen Menschen mit der gleichen Einstellung zu begegnen. Ich kann auch ihnen ihre Fehler und Schwächen zugestehen. So kann die Welt in mir und um mir herum ein Stück heiler werden. Was Liebe alles kann.

Günter Nyhoff ist Jugendreferent der reformierten Kirche Niedergrafschaft