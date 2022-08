Die Kündigung glatt vergessen

„Digital Detox“ meint den bewussten Verzicht auf digitale Medien und Smartphones – eine Art digitale Entgiftung, um den eigenen Konsum zu regulieren und Stress abzubauen. Einen eher unfreiwilligen Verzicht aufs Handy hätte ich mir beinahe durch meine eigene Verplantheit eingehandelt. Eine SMS meines Handyanbieters – den ich aufgrund lästiger Werbemaßnahmen bereits auf (fast) allen Kanälen blockiert habe – ließ mich neulich aufschrecken: „Wie gewünscht, endet ihr Vertrag in wenigen Tagen.“

Huch, da war mir die locker Monate zurückliegende Kündigung meines Handyvertrages für einen Anbieterwechsel wohl entfallen. Zwar ist ein neuer Anbieter samt Vertrag überraschend zügig gefunden, nicht mal mehr dreieinhalb Tage sind nach dessen Bekunden dann aber doch zu wenig, um eine einsatzbereite neue SIM-Karte bereitzustellen. Wer hätte das gedacht?

Passend zum Sommerurlaub würde ich nun also eine Woche lang ohne Handyempfang dastehen. Gar nicht so übel, bei näherer Betrachtung. Am Ende bin ich sogar ein wenig enttäuscht, als mein alter Anbieter mich schließlich über gewährleistete Überbrückungszeiträume informiert: „Sie sind bis zu diesem Tag im Netz erreichbar“, heißt es sinngemäß. Schade, damit liegt die Herausforderung, buchstäblich einfach mal abzuschalten, wieder allein bei mir.