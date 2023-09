Die Kinder mit zur Arbeit nehmen?

Liebe Eltern,

vor den kommenden Monaten habe ich etwas Respekt. Denn bald beginnt die Zeit, in der sich ein Infekt an den anderen anschließt und gefühlt ständig jemand krank ist. Ich freue mich schon über alles, was wir als Familie ohne Schnupfnase oder Kopfschmerzen unternehmen können - wie der Besuch beim Straßenkulturfest am letzten Wochenende. Mal sehen, ob es für das Grafschaft Open-Air am Samstag auch wieder reicht.

Wenn ich mich um kranke Kinder kümmern muss, fordere ich meinen Kollegen schon einiges ab. Dazu kommt ja auch, dass im Kindergarten die Betreuung nicht immer gewährleistet werden kann, wenn die Erzieher sich auch anstecken. Ich kann zum Glück aus dem Homeoffice arbeiten, aber bei vielen anderen Berufen ist das keine Möglichkeit.

Wer bei der Stadt Nordhorn arbeitet oder im Stadtrat oder einem der Ausschüsse sitzt, kann jetzt - wenn die Betreuung der Kinder wegfällt - ein neues Angebot nutzen. Die „KidsBox“ ist ein kleiner fahrbarer Schrank, in dem Spielzeug, Malsachen und Bücher zur Beschäftigung warten. Auch ein Reisebett und eine Isomatte als Polsterung für den Boden gibt es. „So können sich die Kinder zumindest übergangsweise beschäftigen und Eltern zum Beispiel einen wichtigen Termin wahrnehmen oder den Wechsel ins Homeoffice vorbereiten“, heißt es von der Stadt.

Ein tolles Angebot, finde ich. Vor allem weil es zeigt, dass Eltern mit ihren Problemen wahrgenommen werden und Kinder nicht als „Störfaktor“ bei der Arbeit gelten. Eine kleine Geste, die sich andere Unternehmen gerne abgucken dürfen.

Huu-Berta, das kleinste Gespenst von allen

Von Carolin Ernst

Mutmachend, witzig und mit niedlichen, kindgerechten Illustrationen - das Buch über das kleine Gespenst „Huu-Berta“ hat uns sehr gut gefallen. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die kleine Huu-Berta, die in der Menschenwelt Kinder erschrecken soll, sich aber gar nicht traut. Schließlich muss sie doch dorthin reisen und findet in dem Jungen Ben sogar einen Freund. Ihm jagt sie keinen Schrecken ein, aber anderen dafür umso mehr. Und sie hilft, die blöden Kinder zu vertreiben, die Ben dazu zwingen wollen, seiner Mutter Geld zu stehlen.

Das Buch erzählt eine Geschichte, die auch schüchternen Kindern Mut macht. Foto: Ernst

Die Geschichte ist für Jungen und Mädchen im Kindergartenalter sehr gut geeignet. Außerdem gibt es ein Rezept für „Staubflockenauflauf“ (das Lieblingsessen der Gespenster) und einen Test für das „Gruselchen“ - den Grusel-Führerschein der Gespenster.

„Huu-Berta - das kleinste Gespenst von allen“, von Annette Langen mit Illustrationen von Sabine Sauter, Boje-Verlag, 15 Euro, ISBN: 978-3-414-82685-5



Welche Handwerker haben den größten Appetit? – Maurer! Sie verputzen ganze Häuser.

Welcher Zahn beißt nie? – Der Löwenzahn!

Die Stiftung Warentest hat Besteck getestet. Das Messer hat am besten abgeschnitten.

Wie nennt man den Flur in einem Iglu? – Eisdiele!

Was essen Autos am liebsten? – Parkplätzchen!

Gotteshaus mit neuem Gesicht: St. Augustinus-Kirche wieder geöffnet

Von Sebastian Hamel

Die katholische Kirche St. Augustinus in Nordhorn ist ein besonderes Bauwerk: Sie besitzt eine mächtige Kuppel, die bei Kirchen in Norddeutschland nur sehr selten zu finden ist – und die das Stadtbild Nordhorns auf eindrucksvolle Weise prägt. Schon vor 110 Jahren wurde das Gotteshaus in der Innenstadt errichtet. In den vergangenen 14 Monaten blieb die Kirche allerdings geschlossen, denn sie wurde umfassend renoviert und neu gestaltet. Mit einem Festgottesdienst wurde die „neue“ St. Augustinus-Kirche nun wieder feierlich eingeweiht.

© Hamel, Sebastian Am Sonntag wurde der festliche Einweihungsgottesdienst der St. Augustinus-Kirche in Nordhorn gefeiert. Foto: Hamel

Viele Dinge haben sich in dem Gebäude verändert: Auffällig sind vor allem die neu geschaffenen Kirchbänke, die kreisförmig angeordnet sind und somit die runde Gestalt der Kuppel aufnehmen. Der Altar und auch der Taufbrunnen wurden in die Mitte dieses Kreises gerückt. So soll ein ganz neues Gefühl von Gemeinschaft in der Kirche entstehen. Selbst der Organist muss die Orgel nicht mehr einsam oben auf der Empore spielen, sondern kann das Instrument nun an einem sogenannten Spieltisch von unten aus dem Kirchraum heraus bedienen – das ist technisch möglich.

Musik war es auch, die den Gottesdienst am Sonntag auf vielfältige Weise bestimmte: Neben der Orgel brachten auch ein Blasorchester und ein großer Chor mit ihren Klängen die Freude über die Neueröffnung zum Ausdruck. Geleitet wurde die Feier von Weihbischof Johannes Wübbe, der eigens aus Osnabrück angereist war. Er zeigte sich ebenfalls begeistert von der neuen Gestaltung und betonte, die St. Augustinus-Kirche sei ein offenes Haus für alle Menschen. Vielleicht werft ihr beim nächsten Stadtbummel ja auch mal einen Blick hinein.