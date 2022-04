Ein neues Familienmitglied bringt wieder Schwung in die Bude und sorgt auch manchmal für Überraschungen. So auch mit unserem neuen Hund, den wir über eine Tiervermittlung bekommen haben. Da kann man ja auch die „Katze im Sack“ kaufen. Ist er womöglich krank? Mag er keine anderen Hunde? Jagt er gerne Katzen? Das alles trifft auf Giovanni nicht zu – da hatten wir großes Glück! „Gio“ kommt zwar nicht wie vielleicht vermutet aus Bella Italia, sondern aus Ungarn, aber nun gut. Trotzdem ein schöner Name.

Ein paar kleine Macken hat er aber doch mitgebracht. Zu Hause angekommen bewegte er sich kein Stück vom zwei Quadratmeter großen Teppich herunter. Er kannte nämlich keinen Holzboden und auch keine Fliesen. In mühevoller sensibler Kleinstarbeit und mit vielen, sehr vielen Leckerchen sowie übergangsweise ausgelegten Stoffen konnte er sich nach einer Woche mit dem rutschigen Boden anfreunden. Hin und wieder kam es zwar zu kleineren Unfällen, weil rennen und ein glatter Boden einfach nicht gut zusammenpassen, aber inzwischen hat er rausgefunden, wie er mit seinen Pfoten bremsen kann.

Jetzt muss nur noch das Problem mit den Stubenfliegen gelöst werden – die machen ihm nämlich Angst. Hach, wenn er doch sprechen könnte...