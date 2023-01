Die Handwerker sind da!

Volle Auftragsbücher bei anhaltendem Personalmangel: Die Lage im Grafschafter Handwerk bleibt angespannt. Wer eine versierte Fachkraft für Haus und Hof braucht, muss sich oftmals lange gedulden, bis der Firmenwagen vorfährt. Das hat uns Kunden die fordernde Anspruchshaltung gründlich ausgetrieben, wir haben Demut gelernt.

Doch plötzlich, kaum hatte sich der Böllerqualm verzogen, war alles anders. Elektriker, Schlosser und der Außendienstler meines Telefonanbieters gaben sich innerhalb weniger Tage bei uns zu Hause die Klinke in die Hand. „Im Moment ist gerade nicht so viel los“, hörte ich. Viele nutzen den Start ins neue Jahr und die Ferien offenbar für einen Urlaubstripp, das dünnt die Nachfrage spürbar aus.

Und wie entspannt alles ablief. Ob Meister oder Geselle, sie nahmen sich zwischen routinierten Handgriffen die Zeit für Erklärungen, den einen oder anderen Tipp für den Laien und eine Tasse Kaffee zwischendurch.

Kann das bitte auch in Zukunft so weitergehen? Vermutlich ist das ein vermessener Neujahrswunsch. Aber wir haben ja, wie gesagt, Geduld gelernt. Mal sehen, was sich in den ersten Januartagen 2024 erledigen lässt