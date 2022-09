Die Hälfte wovon?

Das weiß doch jeder: 50 Prozent sind die Hälfte von etwas – oder etwa doch nicht? Eigentlich ja, aber irgendwie ist das auch nur die halbe Wahrheit oder besser: Prozentzahlen können ganz schön verwirren. Immer wieder streiten sich die Gelehrten über die Aussagekraft von Statistiken. Zumal man bei der Auswertung einer Untersuchung sicher sein kann, dass nicht die rund 83 Millionen Bundesbürger zu einem Thema befragt worden sind, wenn es am Ende heißt: „Die Hälfte der Deutschen findet, dass...“ Dafür braucht es die sogenannte repräsentative Stichprobe aus dem großen Ganzen. So weit so gut.

Mathematisch mögen 50 Prozent festgezurrt sein, doch in der Praxis macht die Bezugsgruppe den Unterschied. Streiken beim Bäcker von vier Mitarbeitern 50 Prozent der Belegschaft und gehen für ihre Rechte auf die Straße, fällt das niemandem auf. Streiken beim Autobauer 50 Prozent der Mitarbeiter, kommen da schnell Tausende zusammen. Alles eine Frage der Relation – da ist sie schon wieder, die Bezugsgruppe.

Weiteres Beispiel: Wenn zwei Fußballmannschaften eine hundertprozentige Trefferquote vorzuweisen haben, kann das Spiel auch 37:1 für eines der beiden Teams enden. Oder aber es verliert eine Mannschaft, die zwar mehr als 75 Prozent Ballbesitz, dafür aber eine Trefferquote von 0 Prozent hatte. Wie gesagt: Ganz schön kompliziert, die Sache mit der Statistik.