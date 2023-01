Knapp drei Wochen hat er tapfer durchgehalten: Der frisch geschlagene Tannenbaum, der kurz vor Heiligabend Einzug in das Domizil gehalten hatte. Bunt geschmückt wurde er, mit einem liebevoll und neu zusammengestellten Sortiment ausstaffiert. Eine Augenweide, wie die Besitzer zufrieden feststellten.

Nun aber hatte er ausgedient. Und der Abtransport warf unüberwindbare Hürden auf. Hinein gegangen war es gut vernetzt, hinaus – aus dem 1. Stock – entweder über den Balkon in Nachbars Garten hinein oder in Einzelteilen. Die Wahl fiel auf die letztere Variante. Die Gartenschere hatte die vergangenen Wochen unter freiem Himmel im Regen verbracht und war deshalb nur bedingt einsatzfähig. „Eine Kriegserklärung“, beurteilte der Hausherr die Aufgabe, sich an die mühevolle Zerlegearbeit zu begeben. Als Kniefall vor der Tanne, so stellte sich die Praxis heraus. Am Ende blieben aber dann doch von dem einst stolzen Gehölz nur mickrige Einzelteile.

Gut, dass das nächste Weihnachtsfest noch ein paar Tage hin ist. Ich setze bei der nächsten Auswahl natürlich wieder auf ein Exemplar vom Boden bis zur Decke. Und bei dem Mitbewohner auf die Gnade des Vergessens.