Die GEZ im Nacken

Als Vorstandsmitglied eines Vereins gibt es vieles zu beachten. Manches und vor allem das Wichtigste war mir und meinem ersten Vorsitzenden schon lange bekannt wie beispielsweise das Verfassen einer Satzung, die persönliche Haftung, die Prüfung durch das Finanzamt und versicherungstechnische Angelegenheiten. Doch manches Mal gibt es auch Erstaunliches. Obwohl unser Verein schon länger existiert, hatten wir uns über die GEZ, also über Gebühren für einen Fernseher oder ein Radio, noch nie Gedanken gemacht. Doch unverhofft kommt oft, und so erhielten wir einen Gebührenbescheid der GEZ, ohne für unseren Verein im Besitz solcher Geräte zu sein, geschweige denn solche vereinsintern nutzen zu können. Was tun? Da kam der etwas abgewandelte Satz „Wo (Gebühren-) Gefahr ist, wächst das Rettende auch“ von Hölderlin ins Spiel. Glücklicherweise ist mein erster Vorsitzender Jurist, und nach intensiver Recherche im Internet fanden wir heraus, dass wir als kleiner Verein ohne eigene Räumlichkeiten von der Bezahlung der GEZ-Gebühren nicht betroffen sind. Gott sei Dank und natürlich auch Hölderlin, der in seiner großen Weisheit das Abwenden der „Gebührengefahr“ vorausgesehen hat.