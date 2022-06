Die Gefahren lauern überall

Hilfe! Bilde ich mir das nur ein, oder gibt es Autofahrer, die es auf mich abgesehen haben? Hatte ich doch erst unlängst an dieser Stelle beklagt, dass ein rabiater Kraftfahrer vor einer Ampel die Linksabbiegerspur missbrauchte, um an der wartenden Kolonne der Geradeausfahrer vorbei zu brausen. Hey Leute, das war kein Tipp für zügiges Vorwärtskommen! Aber seitdem fühle ich mich verfolgt von Nachahmern, die an Kreuzungen über die Linksabbiegespur an mir vorbeifegen.

Besondere Gefahren lauern auch an Kreuzungen und Einmündungen, an denen die Rechts-vor-links-Regel gilt. Da heißt es für mich: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Denn der eine oder die andere Autofahrerin hat in Sachen Vorfahrtsregel offenbar dringenden Nachschulungsbedarf. Hält er oder sie an, um mir als dem von rechts kommenden Wagen die Vorfahrt zu gewähren? Nein. Stattdessen sind böse Blicke das Mindeste, was ich an Resonanz ertragen muss. Halte ich an, um einem von rechts kommenden Wagen die Vorfahrt zu gewähren, kassiere ich mitunter nicht nur ein Hupkonzert des nachfolgenden Autos, sondern auch eine eindeutige Fingergeste des Vorfahrtsberechtigten.

Sind unsere Straßenverkehrsregeln tatsächlich so schwer verständlich? Oder ist es nicht mehr modern, sich daran zu halten? Welche Gefahren mögen da erst meinen Kollegen erwarten, der demnächst mit dem Auto nach Großbritannien aufbricht: Alle Autos fahren auf der falschen Seite, im Kreisverkehr gehts linksrum und an den Einmündungen gilt links vor rechts. Ich glaube, das würden meine Nerven nicht aushalten!