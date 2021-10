Bei einem Austausch mit Bewohnern in einem Heim für Menschen mit geistiger Behinderung habe ich mal nachgefragt, was in ihrem Leben das Wichtigste ist. Ein Jugendlicher, der im Rollstuhl saß, rief direkt: „Die Liebe“.

Alle wissen, dass die Liebe auf dem ersten Platz ist. Im Evangelium wird Jesus nach dem wichtigsten Gebot gefragt. Jesus antwortet ganz deutlich: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben; du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“. Wir nennen dies das „Doppelgebot der Liebe“; was eigentlich ein dreifaches Gebot ist, denn auch die Liebe zu sich selbst gehört dazu.

Gott sagt uns: „Dein Name ist in meine Hand geschrieben, du bist mein geliebtes Kind, ich liebe dich wie du bist“. Wie kann man aber einen Gott lieben, ohne Gesicht, das man anlächeln könnte, ohne Haut, die man streicheln könnte, da Berührungen und Zuwendungen elementar für unsere menschliche Existenz sind? Gott offenbarte seine Liebe durch Jesus und wohnte unter uns. Jesus hat uns verheißen, dass er bis zum Ende der Zeit mit uns sein wird, als ein Gott, uns auf unserem Lebensweg begleitet. Liebe erfahren wir durch Beziehungen: Beziehung zu Gott und zu den Menschen.

Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig die Beziehungen sind. Jetzt haben wir gelernt, mit den Augen zu lächeln, weil die Gesichter von Masken verdeckt sind. Mutter Theresa versuchte, in jedem Menschen Jesus zu sehen. Sie sagte: „Es gibt viele Menschen auf der Welt, die nach einem Stückchen Brot hungern, aber noch mehr, die nach ein bisschen Liebe verlangen.“ Johannes sagt, dass du ein Lügner bist, wenn du sagst, dass du Gott liebst, ohne deinen Nächsten zu lieben (1 Joh 4,20). Wir versuchen diesem Beispiel zu folgen und in jedem Menschen, dem wir im Alltag begegnen, Jesus zu sehen. Erst scheint es unmöglich, aber man kann das trainieren.

Es geht um das Wichtigste im Leben. Über die menschliche Liebe hinaus, benötigen wir eine Liebesbeziehung zu Gott, die uns auf dem Lebensweg begleitet. Sie kann so eng sein, wie gefaltete Hände oder eine leise Bitte an Gott. Sie kann aber auch mal eine Frage sein, wütend oder verzweifelt oder ein stilles Seufzen – auch das gehört zu einer Liebesbeziehung. Es ist berührend, wenn jemand mir sagt: „Ich habe dich lieb.“ Es wirkt heilsam, wenn ich zu mir selber sage: „Ich liebe mich wie ich bin.“

Jomon Issac Illickal ist Pastor der Pfarreiengemeinschaft Obergrafschaft