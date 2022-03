Die Digitalisierung ist gescheitert

Es ist ja schon bezeichnend, dass die Digitalisierung in Deutschland gemeinhin immer noch als „Herausforderung“ und eines der großen „Zukunftsthemen“ gilt. Das wird nochmal deutlicher, führt man sich vor Augen, dass die Pioniere im Umgang mit den ersten Auswüchsen des massentauglichen Internets - quasi die erste Generation sogenannter Digital Natives - mittlerweile locker auf Alter jenseits der 40-Jahre-Grenze zusteuern. So neu sind die vermeintlich „neuen“ Medien langsam eigentlich nicht mehr.

Geradezu absurd offensichtlich wird das Problem, wenn eine Nachrichtenredaktion im Jahr 2022 eine Pressemitteilung einer Behörde als E-Mail erreicht, der keine Textdatei anhängt, sondern ein gescanntes Dokument - das zuvor an einem Computer in selbiger Behörde getippt worden ist! Jemand hat das Schreiben also demnach am Computer erstellt, es ausgedruckt, um es anschließend wieder einzuscannen und erst dann schließlich als Datei im Anhang einer E-Mail zu verschicken. Will sagen: Wir hatten ein paar Jahrzehnte Zeit, um die „Herausforderung“ zu meistern, und sind ganz offenkundig gescheitert.