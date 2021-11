Die Brille im Brennpunkt

Es kommt auf den Brennpunkt an. Wer schlecht sieht, hat den Brennpunkt an der falschen Stelle – nämlich nicht auf der Netzhaut, sondern entweder davor oder dahinter, ist also kurz- oder weitsichtig. „Beliebt“ ist zudem die Alterssichtigkeit. Da ist es Essig mit dem Brennpunkt: Die alternde Augenlinse ist nicht mehr flexibel genug, um das Bild auf der Netzhaut „scharf“ zu stellen. Brennpunkt vernebelt.

Die Folge ist in allen Fällen dieselbe: Wir brauchen eine „Sehhilfe“. Gut, viele setzen sich dann Kontaktlinsen ins Auge. Aber das Mittel Nummer eins bleibt doch die Brille. Zumal das einst hässliche Kassengestell längst zum beinahe unverzichtbaren Accessoire mutiert ist. Brille ist „in“, für manchen sogar mit „Fensterglas“.

Aber wehe, das gute Stück ist mal unauffindbar. Dann steht das Gestell mit der Korrekturlinse plötzlich selbst im Brennpunkt. „Wo hab ich meine Brille?“ ist eine der meistgestellten Fragen in diesem Lande – nicht nur beim Seniorentreff. Auf dem Küchentisch liegengelassen? Im Auto vergessen? Oder in den Polstern des Sofas „versenkt“?

Die Suche nach der Sehhilfe kann schnell zum Beschäftigungsprogramm für Angehörige, Freunde oder Arbeitskollegen werden. So hat die gesamte GN-Redaktion über den Sommer wochenlang vergeblich nach der Brille eines Kollegen gefahndet. Gefunden wurde sie schließlich ganz zufällig: vom Gärtner, draußen im Blumenbeet neben der Raucherbank.

Schlimmer geht’s immer. Denn ob Sie’s glauben oder nicht: Es kommt tatsächlich öfter vor, dass Brillenträger den Brennpunkt ihrer Fehlsichtigkeit nicht vor oder hinter der Netzhaut haben, sondern oben drüber. Sie tragen die Brille, die sie gerade so verzweifelt suchen, selbst auf dem Kopf.