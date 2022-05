Die Altersspuren vom Dach entfernen

Auf Steildächern siedeln sich im Lauf der Jahre Algen, Flechten und Moose an. Diese Patina empfinden manche Hausbesitzer nicht nur als unschön, sie befürchten auch Schäden am Dach.

„Wer sich am Bewuchs stört, kann ihn beseitigen lassen“, rät Rühle. Diese Arbeit sollte der Hausbesitzer aber lieber an Dachdecker-Innungsbetriebe vergeben. In Kehlen, hinter Kaminen und Fenstern seien in der Regel besonders viele Pflanzenreste zu finden, die den Wasserfluss beeinträchtigen. Am besten sei es, die Schmutzschicht mit einer Zungen- oder Firstkelle vorsichtig herauszuhebeln. „Nicht vergessen werden sollte nach einer Dachreinigung, die Regenrinne zu reinigen“, ergänzt Reinhold-Postina. Auf keinen Fall sollten Heimwerker selbst aufs Dach steigen, warnt Rühle.

Dächer, auf denen Solarmodule montiert sind, brauchen besondere Pflege. Hier muss regelmäßig überprüft werden, ob diese Module verschmutzt sind, denn die Verschmutzungen reduzieren die Leistung der Solaranlage. Auch hier sollte der Hausherr nicht selbst aufs Dach steigen: „Die Gefahr, sich zu verletzen oder durch Unachtsamkeit die Module und angrenzende Dachbereiche zu beschädigen, ist einfach zu groß.“

Nicht alle Dächer dürfen beschichtet werden: Grundsätzlich beschichtet werden dürften Dachpfannen aus Ziegel und Beton sowie Dachplatten aus Faserzement, heißt es etwa bei der Firma Rathscheck Schiefer- und Dachsysteme in Mayen-Katzenberg . Dagegen eignen sich Schieferdächer für eine Beschichtung nicht. Sie dürfen nur gereinigt werden. Asbesthaltige Eindeckungen dürften aufgrund ihrer Schadstoffbelastung nicht gereinigt und nur von lizenzierten Betrieben behandelt werden. „Ganz gefährlich ist der Einsatz von Hochdruckreinigern“, betont Rühle. „Je nach Deckwerkstoff können gesundheitsschädliche Fasern freigesetzt werden.

„Treten später Schäden durch die Beschichtung am Dach auf, sind reisenden Firmen aber oft nicht mehr auffindbar und können nicht haftbar gemacht werden“, warnt Reinhold-Postina. „Fachbetriebe am Ort sind schon wegen der Nähe und der durchzusetzenden Gewährleistungsansprüche immer die bessere Wahl“, rät die Architektin. Und noch ein Tipp: Die Handwerksleistungen können in der Steuererklärung als haushaltsnahe Dienstleistung geltend gemacht werden.