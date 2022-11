Die Alten haben‘s drauf

Saturday Night, 0.15 Uhr. Der Saal knallvoll, dröhnende Rockmusik von AC/DC bis Rolling Stones. Der Dancefloor reicht kaum für all die Tanzwütigen – Durchschnittsalter: 55plus. Einen Abend lang weht durch die „Alte Weberei“ der Geist der 1980er-Jahre, die Erinnerung an Jugendzentrum und Roxy, an Rock-Fabrik oder Lord Nelson. Im Sound von Patti Smith und Billy Idol zappeln Verkäuferinnen und Verwaltungsangestellte, Bauhandwerker und Beamte, Sozialarbeiter und Unternehmer wie vor 40 Jahren. Ob mit Flower-Power-Stirnband, Glitzerhütchen oder Tussi-Täschchen, ob gertenschlank oder mit Wohlstandsbauch, hier kann an diesem Abend jeder ganz unbeschwert „nach seiner Fasson selig werden“.

Die hier die Hütte rocken, nennen Marketing-Experten gern „Silver Ager“. Es sind die 50- bis 70-Jährigen, die gut 25 Prozent der Bevölkerung ausmachen – mehr als die unter 20-Jährigen. Sie stehen schon lange als Leistungsträger im Leben und haben sich doch ein Stück ihrer Jugend bewahrt. Für sie war in den 1980er- und 1990er-Jahren die Angst vor dem Atomkrieg, vor dem nuklearen Supergau, vor Waldsterben und dem Überwachungsstaat viel alltäglicher als heute. Aber diese Angst mündete nicht in Zukunftspessimismus, sondern wurde überdeckt vom Drang nach Freiheit und Lebenslust. Die „Best Ager“ haben’s jetzt, kurz vor der Rente, noch voll drauf – und denken voll freudiger Erinnerungen zurück an eine wilde Zeit.

Werden die heute jungen Menschen sich später auch so lebensfroh an ihre Jugend erinnern können? Ich wünsche es ihnen von Herzen!