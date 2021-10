Die Aliens kommen

Ufo-Alarm in der Grafschaft. Augenzeugen berichten in den Sozialen Medien zu Wochenbeginn von einem hellen Lichtkegel über Schüttorf, der plötzlich auftauchte und sich langsam nach unten bewegte. Was war da los? Sind etwa Außerirdische bei uns im Landkreis gelandet? Oder sind sie gar schon länger mitten unter uns und versuchen, die Menschheit zu infiltrieren? Angeblich soll die Querdenkerbewegung inzwischen von mehreren militärischen Geheimdiensten beobachtet werden, da sie ihnen, Zitat: „irgendwie nicht wie von dieser Welt“ erscheint.

Oder handelt es sich bei dem Ufo um eine Rettungsmission für einen verunglückten außerirdischen Piloten? Wohl eher nicht. Dass es ihm tatsächlich gelungen sein könnte, aus einer ländlich geprägten Region eine stabile Verbindung aufzubauen, um nach Hause zu telefonieren - kaum vorstellbar. Andere Augenzeugen wollen jedoch mehrfach eine verzweifelte Gestalt mit einem Vodafone-Handy in der Hand gesehen haben.

Am Ende waren es möglicherweise aber auch gar keine Außerirdischen. Gerüchten zufolge soll das Licht später auch in Nordrhein-Westfalen gesehen worden sein - angeblich der sinkende Stern von Armin Laschet. Aus Militärkreisen wird diese Theorie zurückgewiesen: Dafür sei das Licht viel zu hell gewesen. Also doch Außerirdische? Die Wahrheit ist irgendwo da draußen.