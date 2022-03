Die Affären der Alten Dame

Er ist wieder da. Nach langen Jahren ohne einen Job im Fußball-Oberhaus soll Felix Magath – einst ob seiner harten Trainingsmethoden von einem Spieler als „der letzte Diktator Europas“ bezeichnet – jetzt Hertha BSC Berlin vor dem drohenden Abstieg aus der Bundesliga retten. Für viele Fußballfans eine überraschende Entscheidung der Hertha-Verantwortlichen, wähnte man Magath mit seinen 68 Jahren eigentlich am Rande des Ruhestandes.

Mit dem älteren Herrn hofft man in Berlin nun offenbar, den passenden Partner für die „Alte Dame“ Hertha gefunden zu haben. Doch Obacht – mit dem noch älteren Herrn Otto Rehhagel als Retter hatte man sich 2012 gründlich verschätzt und musste runter in die 2. Liga.

Hertha scheint offenbar eher auf Jüngere zu stehen, zumindest hatte sie da in der Vergangenheit einen recht ordentlichen Verschleiß. Allein in dieser Saison waren es schon zwei kurze Affären. Und auch der Neue an der Seitenlinie wird nur wenige Wochen bleiben, um für den nächsten Platz zu machen. Mal schauen, in wen sich Hertha in der neuen Saison verguckt.