Deutsche nach nur sechs Jahren

Das ist eine wirklich bemerkenswerte Geschichte: Fast auf den Tag genau sechs Jahre, nachdem unsere Freunde aus der Elfenbeinküste mit der Flüchtlingswelle nach Deutschland kamen, haben sie ihre Einbürgerungsurkunden erhalten und warten nun nur noch auf die bereits beantragten deutschen Personalausweise.

Die Hürden für eine so schnelle Integration waren für das junge Paar alles andere als niedrig. Das Erlernen der Sprache, die erfolgreiche Berufsausbildung mit Weiterbeschäftigung beziehungsweise das Erreichen eines Schulabschlusses und der Beginn einer Ausbildung, 45 beitragspflichtige Monate für die Rentenversicherung, die Unabhängigkeit von Sozialleistungen und nicht zuletzt das Bestehen des Einbürgerungstests mussten erst einmal bewältigt werden. Nun hat die mittlerweile dreiköpfige Familie in jeder Hinsicht die gleichen Pflichten und Rechte wie jeder Bundesbürger. Reisefreiheit und Wahlrecht ragen heraus.

Deutschland braucht Menschen, die sich entscheiden, hier zu leben und zu arbeiten und diesen Staat als ihren annehmen. Gesellschaft und Kultur werden so facettenreicher und jünger. So darf es gern noch bei vielen Geflüchteten sein, die sich für diesen Weg entscheiden. In diesem Sinne: Guten Morgen.