Der Waters und der Wendler

„Schuster, bleib bei deinen Leisten“ – eine altbacken klingende Weisheit, die aber nichts von ihrer Substanz verloren hat, gerade in diesen Zeiten, in denen fast jeder zu meinen scheint, zu allem etwas zu wissen oder eine Meinung dazu zu haben. Doktor Google, einem der Weltgeister des Digitalen, einem Alleswisser, sei es gedankt. Aber was sagt die zitierte Weisheit aus? Ganz einfach, dass man nur über das reden sollte, wovon man etwas versteht. Hielte sich jeder daran, würde es friedlicher auf der Welt aussehen.

Besonders ärgerlich ist für mich aktuell die Diskussion um Roger Waters (Stichwort: Absage des Konzertes in Frankfurt) wegen seiner Unterstützung der unter Antisemitismusverdacht stehenden Organisation BDS, die zum wirtschaftlichen und kulturellen Boykott des Staates Israel wegen dessen Palästina-Politik aufruft. Warum muss sich der Mitgründer von Pink Floyd und einer meiner musikalischen Helden einseitig in einen politischen Konflikt einmischen, der aufgrund seiner langjährigen Geschichte und Komplexität nicht mit Schwarz/Weiß-Kategorien zu ermessen ist? Warum besinnt er sich nicht auf seine Leisten, seine Musik, von der er Ahnung hat?

Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Waters Meinung zu Israel ähnlich qualitätsvoll ist wie die von Michael Wendler zur Corona-Politik in Deutschland, die den Schlagerbarden zu Verschwörungstheorien trieb. Ob ich in Zukunft unbeschwert eine Pink Floyd-Platte hören kann, bleibt abzuwarten.