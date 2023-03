Der Wasser-Trick

Viel Wasser trinken ist gesund – das ist allgemein bekannt. Bis zu drei Liter pro Tag sollen es im Idealfall sein. Und weil es gar nicht mal so einfach ist, jeden Tag genug Wasser zu trinken, gibt es zahlreiche Tipps und Tricks die geschmacklose Flüssigkeit aufregender zu machen. Geschmackspräparate, Duftscheiben, die dem Gehirn beim Trinken Aromen vorgaukeln, oder Apps, die an das stündliche Glas Wasser erinnern, sind da nur eine Auswahl an Ausstattungen für das moderne Trinkgefäß.

Auch ich habe meine „langweilige“ alte Wasserflasche neulich durch ein neues Modell ersetzt. Und obwohl die Flasche ohne Duft- oder Geschmacksergänzungen auskommt, ist mein Wasserkonsum deutlich gestiegen. Ob das an der hübschen Farbe liegt oder an dem praktischen Tragegriff? Mein Körper freut sich jedenfalls. Und sobald die neue Flasche ihre Magie verliert, tausche ich sie einfach wieder gegen die alte Flasche aus. So bleibt das Wassertrinken immer spannend.