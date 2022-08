Der Trick mit der Papiertüte

Es gibt im Sommer ja so einige Plagegeister, die unterwegs sind. Blutsaugende Mücken und Bremsen zum Beispiel, deren Aktivitäten einen im Regelfall noch einige Tage im Nachhinein nerven können. Dabei muss man sich noch nicht einmal im Freien aufhalten, schließlich kommen die kleinen Biester auch gerne ins Haus, wenn man die Fenster nachts zum Lüften auflässt. Nervig sind auch Wespen, die vorzugsweise dann auftauchen, wenn man sich im Garten ans Schlemmen machen will. Angezogen von leckerem Grillgut schwirren einem die kleinen Plagegeister um den Kopf und schüren natürlich die Angst davor, sie könnten beim Vertilgen der Wurst oder des Bauchlappens aus Versehen mit verschluckt werden. In Internetforen kursieren eine ganze Menge von Geheimtipps, wie man Wespen angeblich davon abhalten kann, sich über die Essensvorräte auf dem Gartentisch herzumachen. Wir sind letztens zufällig über einen Ratschlag gestolpert, der – zumindest bislang – ganz hervorragend funktioniert: Man nimmt eine braune Papiertüte und knüllt diese zu einer Wespennest-Attrappe zusammen. Bei uns hat der Flugverkehr am Essenstisch seitdem deutlich abgenommen.