Der Tag, an dem ich nicht überfahren wurde ...

„Sportlich, sportlich! Sie sind mit dem Rad hier?“. Ein Kompliment, das ich nur bedingt annehmen kann. Denn auch ich bin mittlerweile mit elektrisch unterstütztem Rückenwind unterwegs. Damals eine Entscheidung für mehr Rad und dafür ein Auto weniger. Finde ich auch heute noch gut: Schnell genug und nicht verschwitzt ankommen bei Gemeindebesuchen.

Ich mag mein Rad. Zuverlässig brachte es mich bisher von A nach B. Bis zu diesem einen Tag. Ich kam gerade vom Schnelltestzentrum und ließ meinen Antritt wieder einmal auf mittlerer Stufe verstärken. Genug, um den einen oder anderen Radfahrer noch mit einem Lächeln zu überholen. Mit leisem Surren zog ich an einem Jugendlichen vorbei, mit dem ich zeitgleich an der Kreuzung angefahren war. Sein Blick zeugte von wenig Begeisterung. Und ja, so ein bisschen kann man sich ja selbst vormachen, dass die eigene Ausdauer hier entscheidend geholfen hätte.

Es sollte aber anders kommen. Ein paar Auf- und Abfahrten später verabschiedete sich die Halterung meines vorderen Schutzbleches, das dann schleifend auf dem Vorderrad lag. Ich stieg ab und kaum hatte ich mich neben das Rad gehockt, um nach der Ursache zu forschen, radelte der kürzlich Überholte mit einem Ausdruck von Genugtuung an mir vorbei. Verübeln kann ich es ihm nicht.

Für viele Menschen gehört es fest zu ihrer Überzeugung im Glauben, dass Gott in ihr Leben eingreift, die Wege lenkt und einen Plan bereithält. Auch ich entdecke immer wieder solche Spuren in meinem Leben, von denen ich überzeugt bin, dass sie zu seinem Plan gehören müssen. Meist fällt das aber erst im Rückblick auf.

Jetzt hier, an meinem Fahrrad, auf dem Fußweg kniend und einen Weg suchend, wie ich das Rad nun nicht bis nach Hause schieben müsse, verbuchte ich mir diesen völlig unnötigen Defekt als ein solches Eingreifen. Wer weiß, vielleicht hätte mich ja bei der nächsten Ausfahrt ein Auto überfahren, wenn Gott das Schutzblech nicht seinem Namen alle Ehre gemacht hätte. Diese Erklärung ist zumindest leichter zu verkraften, als dass meine Mutter mit ihrem gern gesagten Einwurf „Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort“ Recht bekommen sollte.

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Radtour-Wochenende. Bleiben Sie behütet!