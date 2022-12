Der Spott kommt mit der Topfpflanze

Ich bin noch nicht lange fester Bestandteil der GN-Redaktion. Doch nach zwei Monaten fühle ich mich schon pudelwohl hier. Das liegt am Team und daran, dass ich wieder in meiner Heimat bin und diesen Job liebe. Aber auch an einem weiteren Detail: meinem Arbeitsplatz. Denn ich habe mich direkt darum bemüht, ein schönes Umfeld für mich zu schaffen.

Noch in meiner ersten Woche habe ich von zu Hause Gegenstände mitgebracht und sie liebevoll rund um meinen Schreibtisch drapiert. Zu meinem Dekor gehören eine schöne grüne, etwa 40 Zentimeter hohe Pflanze, daneben ein Bild von meiner Freundin, unserem Hund und mir. Andenken an Termine, ein Wimpel meines Sportvereins und ein dekorativer Kalender vollenden die für mich sehr ansprechende Inneneinrichtung.

Und was sagen die Kollegen? Lob, Bewunderung oder gar Neid? Fehlanzeige! „Hast du die Pflanze echt selber mitgebracht?“ Und: „Wie lange arbeitest du schon hier?“, schallt es seither lachend in mein Büro. Meine dekorative Ader am Arbeitsplatz wird zum Gespött. Dabei fühle ich mich so einfach wohler. In meinen bisherigen vier Berufsjahren sah mein Schreibtisch drei Jahre so aus wie der eines Praktikanten: ohne persönlichen Touch.

So geht es für mich unbeeindruckt vom Gelächter weiter. Das nächste Projekt: die Fensterbank. Aktuell stehen dort drei Bücher lieblos aneinandergereiht. Es wird der Tag kommen, an dem ich wieder mit Deko über den GN-Parkplatz laufe. Und ich bin schon auf die Blicke der Kollegen gespannt.